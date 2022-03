Soundcore Life Q35 - recenzja. Zbyt dobre, by były prawdziwe

Dotyczy to szczególnie materiału pokrywającego nauszniki i pałąk, który jest co prawda bardzo wygodny, ale też dość szybko zaczyna się pocić i nie sądzę, by okazał się przesadnie długowieczny. Również przyciski mają bardzo nierówny i nieprzyjemny skok, a przycisk uruchamiania trzeba trzymać naprawdę długo, by zareagował na polecenie. Skoro mowa o długim czasie reakcji, to o kilka sekund za długo trwa też automatyczne zatrzymywanie odtwarzania po zdjęciu słuchawek z głowy, zaś automatyczne wznawianie nie zawsze działa. Niejednokrotnie zdarzyło się, że musiałem uruchomić odtwarzanie przyciskiem.