Chcą przywrócić Plutonowi miano planety. Jeśli tak się stanie, będziemy mieć w Układzie Słonecznym 150 planet

Grupa amerykańskich uczonych przedstawiła na forum naukowym argumenty za zmianą klasyfikacji. Konkretniej dowody na to, że dopasowanie taksonomiczne do złożoności geologicznej jest najbardziej użyteczną taksonomią naukową dla planet. To właśnie ta złożoność planet pierwotnych i wtórnych jest kluczową częścią łańcucha początków życia w kosmosie. To by oznaczało, że Pluton mógłby znów zyskać status planety. Sęk w tym, że nie on jeden.