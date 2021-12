Co słychać u Jamesa Webba? Teleskop właśnie rozłożył osłonę termiczną

Start Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba był fascynującym wydarzeniem. Wielu obserwatorów przyzwyczajonych do wiecznych opóźnień tego projektu, do końca nie wierzyło, że do startu faktycznie dojdzie. A jednak, w sobotę 25 grudnia o godzinie 13:20 teleskop wyruszył w podróż do punktu libracyjnego L2, z którego będzie obserwował wszechświat. Start rakiety to dopiero jedno początek, teraz teleskop ma trudniejsze zadanie przed sobą. Co zatem słychać u Webba?