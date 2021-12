Jak na razie czujniki temperatury wskazują, że po „ciepłej” stronie teleskopu temperatura wynosi ok. 10 stopni Celsjusza, a po zimnej -153. Różnica między tymi dwiema wartościami będzie rosła dopiero gdy osłona zostanie w całości rozłożona. Aktualny stan, położenie i temperatury teleskopu można śledzić na przygotowanej przez NASA stronie Where is Webb?