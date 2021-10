Wkrótce rusza akcja Tech Days w RTV Euro AGD. Festiwal promocji potrwa 10 dni

To nie wszystko. Każdego dnia o losowej godzinie w ramach oferty ErrorPrice pojawiały się produkty w cenach niższych o kilkadziesiąt procent. Na przykład iPad Pro 11” sprzedawany był za 1849 zł, czyli aż 2000 taniej w stosunku do ceny regularnej. Inny sprzęt marki Apple, MacBook Pro 16” z 16 GB RAM i 512 SSD dostępny była za 4499 zł, gdy jego normalna cena wynosiła 8999 zł. Kolejnym przykładem na to, że sieć przygotowała naprawdę grube obniżki był Surface Laptop 3 Microsoftu za 3399 zł (regularna cena 6699 zł). W tak doskonałych cenach dostępne były nie tylko produkty klasy premium, jak wyżej wymienione. Również klienci, którzy chcieli wydać mniej na elektronikę, mogli natrafić na dobre okazje. Na przykład laptop HP z procesorem Ryzen™ 7 i 16 GB RAM-u pojawił się cenie 1699 zł, gdy na co dzień był sprzedawany a 2999 zł.