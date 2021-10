Pandemia zabrała nam niebieski kolor. Producent farb mówi, że to koniec

W tym momencie można zacząć się zastanawiać co jeszcze może pójść nie tak, bo przecież jak już się coś sypie, to zazwyczaj wszystko na raz. Tak też faktycznie jest. Producenci farb walczą ze sobą o metale niezbędne do produkcji puszek na farby. Z uwagi na ich braki trzeba uciekać się do aktywnego zarządzania zapasami, co oznacza, że po całej Europie z fabryki do fabryki jeżdżą całe transporty pustych puszek na farbę. Kiedy i te zapasy wyparują, kolejne farby zaczną znikać z półek sklepowych. Zanim się obejrzymy, w sklepach będą przyjmowane zapisy na farby, po wyższej cenie i z odległym terminem dostawy.