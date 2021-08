Xbox to obok PlayStation druga kluczowa dla graczy konsola. Oto poradnik, w którym odpowiemy na najważniejsze pytania dotyczące gry na Xboksie.

Jak kupować gry na konsolach Xbox?

Jak się płaci za gry na konsoli Xbox?

Jedną z nich jest zakup gier za pośrednictwem operatora sieci komórkowej (Orange, Play, T-Mobile), należy w tym celu dokonać zakupu mobilnego poprzez wybór interesującego nas tytułu gry, wybrania pola „Kup”, a w następnym kroku wybrania odpowiedniej metody zapłaty z dostępnej listy operatorów i zatwierdzenia zakupu. Czynności te sprawią, że płatność za grę zostanie dopisana do rachunku telefonicznego.

Użytkownik konsoli Xbox ma do wyboru także opcję bezpośredniej płatności kartą oraz płatności PayPal.

Co więcej, w sieciach typu „Żabka” lub sklepach elektronicznych, tj. chociażby Media Markt, użytkownicy konsoli Xbox mogą kupić karty przedpłacone z kodem cyfrowym w różnych cenach i opcjach w zależności od indywidualnych potrzeb graczy.

Jak zwrócić grę na konsoli Xbox?

Aby zażądać zwrotu kosztów, należy zalogować się do konta, z którego dokonywano odpowiedniego zakupu cyfrowego i przesłać żądanie zwrotu. W kolejnym kroku zostanie przesłany formularz, który użytkownik musi wypełnić, aby zwrot był skuteczny. Formularz ten nie jest obowiązkowy w przypadku żądania zwrotu kosztów subskrypcji, gier cyfrowych przeznaczonych na prezent i zamówień w presprzedaży.

Inna procedura zwrotu kosztów występuje w przypadku zakupów fizycznych - dysków i kontrolerów. Aby uzyskać zwrot, w tym przypadku należy zalogować się na stronie „Historia zamówień”, wybrać opcję „zarządaj zwrotu” i postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, celem uzyskania przedpłaconej etykiety wysyłkowej, by dokonać wysyłki zwrotnej. W razie problemów należy skontaktować się z obsługą techniczną. Kiedy produkty dotrą do Microsoftu, po przejściu kwalifikacji dojdzie do zwrotu kosztów lub odesłania odpowiednich produktów zamiennych.