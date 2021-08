War Mongrels z datą premiery i zwiastunem. Polacy zapraszają na wojnę

Do sieci trafił zwiastun nadchodzącej polskiej gry War Mongrels od gliwickiego Destructive Creations, który można obejrzeć, ale tylko na YouTubie. Facebook go usunął. Deweloperzy zdradzili też datę premiery.

War Mongrels to tytuł taktycznej gry rodem z Polski. Destructive Creations postanowiło pokazać realia wojenne w nieco inny sposób niż zwykle — podobnie jak wcześniej 11 bit studios w This War of Mine. Nie chodzi tu jednak wcale o izometryczny rzut kamery i fakt, iż trafiamy na wschodni, a nie na zachodni front II wojny światowej.