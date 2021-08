3 GHz i 18 GB RAM w nowym gamingowym smartfonie Asusa. Reszta stawki może być zakłopotana

Nowy gamingowy smartfon Asus ROG Phone 5S wprowadza najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 888 Plus. To układ, który wyprzedza wszystkie topowe smartfony na rynku.

Przez ostatni rok przyzwyczailiśmy się, że topowe smartfony są wyposażone w procesor Qualcomm Snapdragon 888. Taki układ napędza cały przekrój smartfonów, w tym m.in. rodzinę Samsung Galaxy S21, topowe modele serii Xiaomi Mi 11, nowe Xperie z wysokiej półki, OnePlusa 9T, smartfony Asusa, Realme, Oppo, Vivo, a nawet Huaweia P50 Pro. Ostatnio Snapdragon 888 trafił też do nowych składanych smartfonów Samsunga, czyli Galaxy Z Fold 3 i Z Flip 3.

Wszystkie te smartfony nie są już najszybsze na rynku. Koronę króla przejmuje Asus ROG Phone 5S Pro.

Korona jest przejęta zapewne tylko tymczasowo, ale specyfikacja nowego Asusa ROG Phone 5S (i ROG Phone 5S Pro) rzeczywiście sprawia, że patrzymy najpewniej na najszybszy smartfon na rynku. Różnic względem modelu ROG Phone 5 nie ma wiele, a najważniejsza jest zastosowanie nowego procesora Qualcomm 888 Plus, który miał premierę pod koniec czerwca 2021.

Zapowiedziano już kilka chińskich modeli ze Snapdragonem 888 Plus, w tym Honor Magic 3 Pro, ale nie wiadomo czy i kiedy te modele trafią do sprzedaży w Polsce. Większe prawdopodobieństwo dostępności w naszym kraju ma nowy Asus ROG Phone 5S i 5S Pro, który na wybranych rynkach trafi do sprzedaży na koniec sierpnia. Ponadto specyfikacja modelu Asus ROG Phone 5S Pro jest po prostu mocniejsza niż w przypadku Honora.

Asus ROG Phone 5S Pro: Snapdragon 888+ i 18 GB RAM.

Nowy procesor Snapdragon 888+ ma taktowanie dochodzące aż do 3 GHz. Poza tym ma wszystko, czego można oczekiwać od topowego układu SoC na rynku, a więc wbudowany modem 5G, Wi-Fi 6 i 6E, Bluetooth 5.2 i kontroler USB 3.1. Najważniejszą nowością jest jednak o 20 proc. szybszy silnik AI (AI Engine) Hexagon 780, który ma zdolność obliczeniową na poziomie 32 TOPS.

Wielkie wrażenie robi też zastosowanie aż 18 GB RAM w droższym Asusie ROG Phone 5S Pro. Wersja bez dopisku Pro będzie miała do wyboru warianty z 8, 12 lub 16 GB RAM.

Poza tym specyfikacja smartfonów obejmuje ekran Super AMOLED o przekątnej 6,78 cala o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem do 144 Hz, przy czym czułość dotyku została podniesiona do rekordowej wartości 360 Hz. Ekran wspiera HDR10+, a Asus chwali się dobrą kalibracją i odwzorowaniem kolorów z parametrem odchyłek Delta-E na poziomie poniżej 1. Jest to wartość wierności koloru na poziomie profesjonalnych monitorów graficznych.

Do tego oczywiście wszystko to, co w serii ROG Phone.

Wszystko, czyli głośniki stereo, gniazdo minijack, dwa porty USB-C do ładowania i podłączania akcesoriów (w tym wentylatora, a jakże!), dwa akumulatory o łącznej pojemności 6000 mAh, czy w końcu niezwykle gustowny panel świecących LED-ód na pleckach.

I choć daleko mi do bycia fanem całej tej gamingowej estetyki, to specyfikacja smartfona naprawdę robi wrażenie. Nowy Snapdragon w połączeniu z 18 GB RAM to komponenty, które poradzą sobie ze wszystkimi zdaniami i grami mobilnymi nie tylko dziś, ale zapewne przez kilka najbliższych lat.