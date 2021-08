Motorola Edge 20 i Motorola Edge 20 Pro właśnie trafiły na polski rynek. Kupując smartfony w przedsprzedaży, możemy liczyć na drobny upominek.

Motorola Edge 20 i 20 Pro mają wszystko, by podobać się… prawie wszystkim. Motorola zaprojektowała swoje nowe smartfony w taki sposób, by upchnąć do nich elementy, na których najbardziej zależy użytkownikom i pominąć te, które nie są kluczowe. Tak powstały telefony, które z jednej strony mają ogromne możliwości, a z drugiej: nie powalają ceną.

Motorola Edge 20 spróbuje podbić półkę wyższą-średnią.

Tańsza z nowych „Motek” kosztuje 2299 zł. W zamian otrzymujemy smartfon napędzany procesorem Qualcomm Snapdragon 778G, wspieranym przez 8 GB RAM-u i oferujący 128 GB miejsca na dane. Całość zasila akumulator o pojemności 4000 mAh, a to wszystko w eleganckiej obudowie, pokrytej szkłem Gorilla Glass 3 i spełniającej normę ochrony przed pyłem i zachlapaniem IP52.

Na froncie tej obudowy znajdziemy wyświetlacz OLED o przekątnej 6,7”, rozdzielczości 2400 x 1080 px i odświeżaniu 144 Hz, zaś na pleckach widnieją trzy aparaty: główny sensor 108 Mpix, sensor 16 Mpix z obiektywem ultrawide i 8 Mpix z obiektywem tele. Kamerka do selfie ma z kolei 32 Mpix. Telefon nie ma niestety głośników stereo, gdyż – jak twierdzi Motorola – i tak wszyscy korzystają ze słuchawek TWS.

Tym, co wyróżnia Motorolę Edge 20 na tle smartfonów o podobnych gabarytach, jest bez wątpienia jej masa – raptem 163g. Choć bez wątpienia jest to duży telefon, tak nie powinien on przesadnie ciążyć w kieszeni.

Motorola Edge 20 Pro celuje w półkę wyżej.

Droższy z nowych telefonów Motoroli kosztuje 3299 zł, a od Motoroli Edge 20 odróżnia go przede wszystkim specyfikacja: mamy tu procesor Qualcomm Snapdragon 870, 12 GB RAM i 256 GB miejsca na dane, a do tego akumulator 4500 mAh.

Ekran pozostał bez zmian, tak jak standardy łączności, a nawet aparaty, które mają dokładnie te same sensory. Różnicą jest tylko peryskopowy teleobiektyw, umożliwiający 5-krotny zoom optyczny.

Oczywiście główną kartą przetargową telefonów Motoroli nie jest ich hardware, lecz software. Oprogramowanie My UX to jedna z najlepiej zaprojektowanych nakładek na Androida, z gestami Moto na czele – wystarczy pokręcić dwa razy telefonem, by uruchomić aparat, czy dwukrotnie potrząsnąć, by uruchomić latarkę. Do tego dochodzi najlepszy na rynku tryb always-on, który pozwala nie tylko podejrzeć powiadomienia, ale także na nie zareagować czy nawet odpowiedzieć; wszystko bez konieczności odblokowywania ekranu smartfona.

Kup telefon w przedsprzedaży, słuchawki dostaniesz gratis.

Obydwa smartfony trafiły dziś do przedsprzedaży w wiodących sklepach z elektroniką. Dla wszystkich, którzy zdecydują się kupić telefon już teraz, Motorola przewidziała upominek – słuchawki TWS Motorola Vervebuds 800 o wartości 399 zł. Z pewnością przydadzą się tym, którzy zatęsknią za głośnikami stereo.

Przedsprzedaż potrwa do 2 września 2021 r. Tymczasem do nas już jadą egzemplarze testowe i wkrótce będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie, czy warto wydać pieniądze na nowe Motorole. Wypatrujcie recenzji!