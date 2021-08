Super Duper ma zapewnić bezpieczeństwo w Edge. I nie, to nie nasza nomenklatura

Przeglądarka Edge być może już niedługo dostanie super duper kopa do bezpieczeństwa. Wybaczcie ciut infantylną nomenklaturę, ale to nie nasza sprawka – tak Microsoft Edge Vulnerabilty Research Team nazwał tryb pracy, który właśnie jest testowany. I który chętni użytkownicy mogą testować wspólnie z Microsoftem.

Microsoft Edge Super Duper Secure Mode – jak to działa? Bezpieczeństwo kosztem wydajności.

Inżynierowie Microsoftu rozważają usunięcie z V8 kompilowania Just-In-Time. Samo V8 to element Chromium – jest to silnik odpowiedzialny za przetwarzanie skryptów JavaScript. To również oznacza, że z eksperymentów Microsoftu mogą skorzystać twórcy pozostałych przeglądarek Chromium, w tym Chrome’a, Opery czy Brave’a. Na razie jednak eksperymentuje wyłącznie Microsoft.