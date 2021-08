Taki będzie nowy duży iMac 5K z Apple M1X. Co o nim wiemy?

Do sieci trafiły kolejne informacje o nowym komputerze stacjonarnym w ofercie Apple’a. Postanowiliśmy podsumować, co już wiemy na temat następcy 27-calowego iMaca 5K.

Pełne przejście na procesory ARM ma zająć Apple’owi wedle jego wstępnych deklaracji jedynie dwa lata, ale jak na razie pojawiły się tylko cztery komputery z tego typu układem pierwszej generacji. Na pierwszy ogień w drugiej połowie 2021 r. poszły MacBook Air, MacBook Pro i Mac mini z chipem Apple M1, a 24-calowy iMac 4,5K z tym samym CPU dołączył do nich kilka miesięcy później.

Spodziewaliśmy się, że jeszcze w tym roku oferta Apple’a powiększy się o co najmniej dwa kolejne komputery. Miały nimi być MacBook z portem HDMI oraz złączem MagSafe i kolejny iMac. W tych komputerach miałby zadebiutować układ Apple M1X, aczkolwiek zapowiada się na to, że na jego premierę poczekamy kilka miesięcy dłużej aż do przyszłego roku. Tyle dobrego, że jest na co czekać…

Jaki będzie nowy duży iMac?

Wedle najnowszych informacji duży iMac (2022) z górnej półki będzie wyposażony w ekran typu LCD, którego przekątna ma mieć od 28 do 30 cali o rozdzielczości 5,2K lub 5,5K, co plasowałoby go gdzieś pomiędzy 27-calowym iMakiem 5K z procesorami Intela, a profesjonalnymi monitorami Apple’a o rozdzielczości 6K. Na obsługę trybu XDR, czyli zaawansowanego HDR-a nie ma co jednak liczyć.

Jeśli chodzi z kolei o design obudowy, to ma on być spójny z 24-calowym modelem z tego roku. Oznacza to, że pod ekranem okalanym białymi ramkami znajdzie się płetwa kryjąca wszystkie podzespoły. Komputer będzie jeszcze cieńszy niż jego starszy brat i pewnie jeszcze bardziej będzie przypominał iPada umieszczonego na podstawce z zawiasem przywodzącym na myśl tabletowe Magic Keyboard.

Sercem kolejnego komputera typu all-in-one od Apple’a z linii iMac ma zostać procesor Apple M1X.

W przypadku tego układu możemy liczyć na 10 rdzeni, w tym 8 o wysokiej wydajności i 2 pozwalające na oszczędzanie energii. Do tego dojdzie GPU, które będzie wyposażone w zależności od wersji w 12, 16 lub 32 rdzenie. Oprócz tego na pokładzie znajdzie się miejsce na 16 GB RAM-u w opcji bazowej z opcją rozbudowy do 32 GB lub 64 GB.

Oprócz tego klienci mogą liczyć na opcję konfiguracji dysku SSD od 256 GB aż do 8 TB, najnowsze moduły łączności w postaci Wi-Fi 6e i Bluetooth 5.2 oraz kamerkę do wideorozmów o rozdzielczości 1080p. Sprzęt ma zostać oficjalnie zaprezentowany przed końcem marca 2022 r. i trafi do sprzedaży w cenie 1799 dol. lub 1999 dol. za bazowy model.

A czego zabraknie w iMacu (2022)? Rzekomo możemy zapomnieć o technologii ProMotion, czyli odświeżaniu w 120 Hz, które oferują od lat iPady. Oprócz tego nie ma co liczyć na skaner twarzy Face ID, który w komputerach Apple’a pojawi się… dopiero za kilka lat. Jak na razie zabezpieczeniem biometrycznym jest czytnik linii papilarnych Touch ID w desktopowej klawiaturze Magic Keyboard.