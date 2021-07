Realme robi własnego MagSafe'a. Tak wygląda magnetyczna ładowarka chińskiego producenta

Realme pracuje nad odpowiedzią na magnetyczną ładowarkę Apple’a. MagDart, czyli opowiedz na MagSafe, ma potencjał ale pod jednym warunkiem: musi się stać branżowym standardem.

Świat ładowarek do smartfonów oraz innych sprzętów elektronicznych to prawdziwy Dziki Zachód. Jeszcze kilka lat temu widzieliśmy światełko w tunelu, gdy niemal wszyscy producenci (poza Apple’em) przeszli na standard microUSB, ale potem wszystko trafił szlag. Równolegle z popularyzacją standardu USB-C zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu standardy szybkiego ładowania takie jak Quick Charge, Dach Charge, SuperCharge, Pump Express itp.

W większości przypadków smartfony wykorzystujące jedno tego typu rozwiązanie są niekompatybilne z pozostałymi szybkimi ładowarkami przygotowanymi z myślą o telefonach innych marek. Doszło do tego, że użytkownicy, którzy podepną ładowarkę zgodną z jednym z nich do urządzenia, który go nie obsługuje, będą czekali znacznie dłużej na uzupełnienie energii w ogniwie, a producenci smartfonów z Androidem jakoś nie chcą się ze sobą dogadać w tej kwestii.

Jeśli producenci urządzeń mobilnych w porę się nie ogarną, to taki sam bajzel pojawi się w świecie ładowarek bezprzewodowych.

Apple, który w przypadku ładowarek przewodowych nie zachwyca, delikatnie mówiąc, prędkością uzupełniania energii w ogniwach zasilających w swoich sprzętach, przynajmniej przygotowuje swoje ładowarki zgodnie ze specyfikacją USB-C PD (Power Delievery). Oznacza to, że do szybkiego ładowania iPhone’a kablem można wykorzystać dowolną kostkę — oczywiście jeśli tylko ma się kabel Lightning (czy to od Apple’a, czy też od innej firmy).

Niestety w przypadku ładowarek bezprzewodowych firma z Cupertino zdecydowała się opracować autorski standard o nazwie MagSafe, który jest taką nakładką na otwarte Qi wykorzystywane przez wszystkich. Dzięki temu prąd w ogniwie uzupełniany jest szybciej, a ładowarkę (lub inne akcesoria zgodne z tą technologią) przytwierdzają do telefonu magnesy. Problem w tym, że tego typu gadżety nie są kompatybilne z telefonami z Androidem…

Realme Flash, czyli ładowarka magnetyczna zgodna ze standardem MagDart

Od premiery MagSafe’a w nowym wydaniu minął już rok, ale jak dotąd nikt z obozu zielonego robota nie zdecydował się przygotować swojej odpowiedzi — ani Google odpowiadający za rozwój Androida, ani Samsung będący największym producentem telefonów z tym systemem. Zamiast tego producenci dalej obsługują wyłącznie Qi bez magnesów. Przed szereg najwyraźniej wyjdzie chińskie Realme, które zaprezentowało system o nazwie Realme Flash.

MagDart, czyli odpowiedź producenta rodem z Chin na MagSafe’a, ma działać na podobnej zasadzie, co rozwiązanie od Apple’a. Magnesy będą przytwierdzały smartfona do ładowarki w jednym konkretnym miejscu, co pomaga w zminimalizowaniu strat energii podczas procesu ładowania. Co jednak ciekawe, w Realme Flash znalazło się miejsce na… wiatraczek, który odpowiada za odprowadzanie nadmiaru ciepła generowanego.

Jaka przyszłość czeka MagDart od Realme?

W ofercie producenta oprócz Realme Flash wyposażonej w wiatrak pojawi się podobno jeszcze jedna bezprzewodowa ładowarka magnetyczna zgodna ze standardem MagDart, której będzie bliżej pod kątem kształtu końcówki do nowej ładowarki od Apple’a. Niestety nie umiem w sobie wykrzesać entuzjazmu wobec obu tych dwóch projektów i obawiam się, że tego typu akcesoria pozostaną w niszy… jeśli tylko Realme w porę nie znajdzie partnerów.

Jestem przekonany, że jedyną szansą na to, by magnetyczne ładowanie smartfonów z Androidem się spopularyzowało, jest stworzenie jednego standardu obowiązującego wszystkich lub niemal wszystkich producentów smartfonów. Obawiam się, że bez tego MagDart skończy tam, gdzie moduły od Motoroli i LG, o których nikt już dzisiaj nie pamięta. Możliwe jednak, że Realme znajdzie partnerów, skoro w przypadku ładowania przewodowego współpracuje z Oppo i OnePlusem…