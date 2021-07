Intel i Qualcomm to ciekawi rywale. Obie firmy odniosły triumfalne zwycięstwo we wzajemnej rywalizacji. Intel (a także AMD) póki co nie wpuszcza Qualcomma na rynek procesorów dla PC, oferując klientom dużo lepsze układy. Analogicznie: Intel poddał rynek procesorów dla telefonów, nie wytrzymując konkurencji z Qualcommem (a także MediaTekiem, Samsungiem i resztą licencjobiorców ARM).

Ogrom kapitału stojący za rynkiem telefonów komórkowych i budujący potężne linie produkcyjne producent to okazja najwyraźniej nie do zaprzepaszczenia dla obu rywali. Qualcomm ma być bowiem jednym z pierwszych klientów linii produkcyjnej Intel 20A. Tak precyzyjnej, że dotychczas stosowana miara nanometrowa nie ma tu zastosowania.

Qualcomm z procesorami wykonanymi w 20-angstremowym procesie technologicznym. Wyprodukuje je Intel.

Angstrem to jednostka długości równa 10−10 m. To również jedna dziesiąta nanometra. Linia produkcyjna Intel 20A, jak nazwa dość jasno sugeruje, będzie wykorzystywać 20-angstemowy proces technologiczny. Pierwsze procesory z tej linii mają jednak mieć nadrukowane logo Qualcomma na obudowie. Nie jest jasne czy Intel będzie wykorzystywał wspomnianą linię do własnych układów. Z dużym prawdopodobieństwem: będzie. To jednak nie jest informacja potwierdzona.