Polki wymyśliły jadalne opakowania. Dużo lepsze od tych istniejących

Co jest nie tak w obecnie stosowanych jadalnych opakowaniach? To, że robi się je z żywności, która mogłaby trafić do brzuchów w swej normalnej, przygotowanej do konsumpcji formie. Badaczki z Politechniki Łódzkiej - mgr inż. Joanna Grzelczyk, dr inż. Ilona Gałązka-Czarnecka i dr inż. Joanna Oracz – stwierdziły, że to trochę bez sensu.