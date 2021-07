Chmura dymu: Niemcy nie mogą jeść owoców i warzyw z ogródka. Co z Polską?

We wtorek, 27 lipca w zakładzie utylizacji odpadów chemicznych w Leverkusen doszło do potężnej eksplozji i pożaru, które jak dotąd pochłonęły życie 5 osób. Naukowcy intensywnie badają toksycnzość próbki pyłu, który spadł w okolicy po pożarze.

Według zaleceń władz lokalnych mieszkańcy okolic nie powinni spożywać, ani nawet dotykać warzyw i owoców we własnych ogródkach. Co więcej, jak na razie, do zakończenia badań składu chemicznego pyłu, nie powinno się także usuwać pyłu, który opadł na meble ogrodowe, parapety domów czy rośliny. Możliwe bowiem, że zawiera toksyczne związki chemiczne. Wyniki badań składu chemicznego pyłu oraz dalsze zalecenia mieszkańcy Leverkusem powinni poznać do końca tygodnia.