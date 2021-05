Zdjęcie dnia: Arktyka zazieleniła się wiosennie. To bardzo zła wiadomość

Powyższe zdjęcie przedstawia rozległe połacie budzącego się po zimie do życia środowiska naturalnego. W dzisiejszym świecie industrializacji i urbanizacji to zdjęcie powinno podnosić na duchu. Jest jednak odwrotnie. Ta zieleń nie zwiastuje niczego dobrego.

Poniższe zdjęcie przedstawia wiosnę w Jukonie, w arktycznym rejonie Kanady. Najnowsze badania wskazują, że ilość roślinności rośnie na tym obszarze dwa razy szybciej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Konsekwencje takiej zmiany odczuje nie tylko lokalna flora i fauna, ale także cały świat.

Komu przeszkadzają rośliny?

Arktyczna tundra w Jukonie. Źródło: Jeff Kerby/National Geographic Society

Naukowcy zauważają, że wraz z pojawieniem się roślin, na obszarach arktycznych dotychczas ich pozbawionych, wydłuża się okres między zniknięciem śniegu, a jego powrotem. Co więcej, zimą roślinność, krzewy mniejsze i większe przechwytują śnieg i chronią glebę przed ujemnymi temperaturami i mroźnym wiatrem. Skryta pod śniegiem ziemia nie ma okazji, aby porządnie zimą zmarznąć. Z tego też powodu wieczna zmarzlina stopniowo odmarza, a to już stanowi poważny problem. Nawet jedna trzecia węgla na ziemi znajduje się w glebie. Jeżeli wieczna zmarzlina zacznie rozmarzać, to zacznie uwalniać olbrzymie ilości gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla i metan do atmosfery. To z kolei tylko przyspieszy niekorzystne zmiany klimatyczne, z którymi i bez tego mamy problem.

Powstaje tutaj jednak pytaniem, czy większa ilość roślinności nie będzie w stanie zamienić tego uwalnianego dwutlenku węgla w tlen. Aktualnie badacze starają się odpowiedzieć na te pytania, z jednej strony monitorując cały region Arktyki za pomocą satelitów, ale także dużo bardziej szczegółowo monitorując niewielkie jego fragmenty za pomocą dronów obserwujących teren w zakresie widzialnym i podczerwonym.