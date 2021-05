Microsoft rozwiązał wszystkie problemy z aktualizacjami Windowsa. Podobno

5 interakcji

Jeszcze w ubiegłym tygodniu pewna grupa użytkowników nadal nie mogła zaktualizować Windowsa 10 1909 do nowej wersji. Microsoft zdjął blokady – tuż przed premierą kolejnego z uaktualnień.

Lada dzień na serwerach Microsoftu pojawi się aktualizacja Windowsa 10 do wersji 21H1. Tymczasem wielu użytkowników nawet o niej nie myśli – ich urządzenia, w zależności od przypadku, utknęły na Windowsie 10 1909 bądź 2004. Wynikało to z wykrytych przez Microsoft problemów z tymi konkretnymi rodzajami urządzeń i nowymi wersjami Windowsa, w tym z brakiem zgodności z niektórymi sprzętami bądź aplikacjami.

By chronić tych użytkowników przed awariami oprogramowania, aktualizacje rozwojowe nie były im oferowane – a wyłącznie łatki związane ze stabilnością i bezpieczeństwem. Jednak jak wynika z informacji umieszczonej na witrynie Microsoftu, te blokady właśnie zostały zdjęte. To oznacza, że problematyczne urządzenia mogą już być zaktualizowane do najnowszej wersji systemu, a ta zacznie być oferowana przez usługę Windows Update.

Windows 10 2004 i Windows 10 20H2 dostępne dla wszystkich. Rychło w czas…

To był ostatni dzwonek na uporanie się z problemami. Już niedługo zakończy się obsługa serwisowa dla Windowsa 10 1909. To oznacza, że użytkownicy, którzy nie zdecydują się przejść na nową wersję systemu, przestaną otrzymywać aktualizacje serwisowe, w tym te związane z cyberbezpieczeństwem. Gdyby problemy nie zostały rozwiązane, Microsoft musiałby wydłużyć czas wsparcia technicznego dla wersji 1909 – lub pozostawić część swoich klientów na lodzie.

Dodatkowo, już za kilka bądź kilkanaście dni rozpocznie się wdrażanie najnowszej wersji Windowsa 10 oznaczonej jako 21H1. Na szczęście wszystkie aktualizacje systemu mają charakter zbiorczy. To oznacza, że użytkownikom nie będzie oferowanych kilka uaktualnień, a tylko jedno – od razu do najnowszej wersji.