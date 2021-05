Xbox Series X i S automatycznie upłynnią już niemal 100 gier. A to nie koniec

Microsoft znalazł sposób na zwiększenie liczby klatek na sekundę w grach na konsole poprzedniej generacji. Ich twórcy nie muszą nic robić, w tym tworzyć żadnych łatek. To po prostu działa. Choć jest pewien haczyk.

Innowacyjna funkcja FPS Boost – obecna w konsolach Xbox najnowszej generacji – można w dużym uproszczeniu opisać jako hackowanie gier na Xbox One. Microsoft znalazł sposób na zwiększenie płynności gier, które z przyczyn technicznych miały na sztywno ustawiony limit renderowanych klatek na sekundę.

Silniki gier, które w standardowy i pewien określony sposób korzystają z DirectX API, mogą zostać shackowane przez system operacyjny konsol Xbox Series tak, by zamiast ustalonej przez twórców płynności – wyznaczonej by wykorzystać jak najlepiej moc starszej konsoli – generowały dużo więcej klatek na sekundę. Wszak nowy sprzęt na to pozwala.

Niestety, nie jest to możliwe ze wszystkimi grami. Dlatego też początkowa lista upłynnionych w ten sposób gier była względnie krótka. Teraz jednak Microsoft prezentuje listę niemal stu tytułów – i dodaje, że tych będzie wyłącznie przybywać.

Gry wykorzystujące FPS Boost na konsolach Xbox Series – gdzie tkwi haczyk?

Niestety, mechanizm FPS Boost ma też pewne minusy. Nie wszystkie gry będą upłynnione na tańszej z konsol nowej generacji, czyli Xbox Series S. Przede wszystkim jednak ów tryb, jak zwrócicie uwagę przeglądając listę, w niektórych grach jest domyślnie wyłączony. Dlaczego?

Wspomniane hackowanie siłą rzeczy nie zmienia starej gry w zoptymalizowaną pod konsole Xbox Series. A to oznacza, że mimo wielokrotnie wyższej mocy obliczeniowej nowych konsol, nie wszystkie gry są w stanie wykorzystać pełnię ich możliwości technicznych. W tym konkretnym przypadku: by móc osiągnąć nowowyznaczony klatkaż.

Gry, w których FPS Boost jest domyślnie wyłączony, po jego włączeniu są ograniczane do wersji uboższej graficznie. Konkretniej, ładowana jest wówczas wersja zoptymalizowaną pod konsolę Xbox One S zamiast Xbox One X – a więc w niższej rozdzielczości i niższą szczegółowością obrazu. Użytkownik ma więc wybór: ładniejsza oprawa graficzna lub wyższa płynność. Gry w których FPS Boost jest domyślnie włączony nie cierpią w żaden sposób na upłynnieniu.

FPS Boost na Xbox Series S i Xbox Series X – pełna lista gier.

Alien Isolation – podniesione do 60 Hz

Anthem – podniesione do 60 Hz, niedostępne na Xbox Series S, domyślnie wyłączone

Assassin’s Creed III Remastered – podniesione do 60 Hz, domyślnie wyłączone

Assassin’s Creed Rogue Remastered – podniesione do 60 Hz

Assassin’s Creed The Ezio Collection – podniesione do 60 Hz

Assassin’s Creed Unity – podniesione do 60 Hz

Battle Chasers: Nightwar – podniesione do 60 Hz

Battlefield 1 – podniesione do 120 Hz, nie na Xbox Series S, domyślnie wyłączone

Battlefield 4 – podniesione do 120 Hz

Battlefield Hardline– podniesione do 120 Hz

Battlefield V – podniesione do 120 Hz, nie na Xbox Series S, domyślnie wyłączone

Beholder Complete Edition – podniesione do 60 Hz

Dead Island Definitive Edition – podniesione do 60 Hz, nie na Xbox Series S

Dead Island: Riptide Definitive Edition - – podniesione do 60 Hz, nie na Xbox Series S

Deus Ex Mankind Divided – podniesione do 60 Hz

DiRT 4 – podniesione do 120 Hz, nie na Xbox Series S

Dishonored – Definitive Edition - – podniesione do 60 Hz

Dishonored: Death of the Outsider - – podniesione do 60 Hz, domyślnie wyłączone

Don’t Starve: Giant Edition – podniesione do 120 Hz

Dragon Age: Inquisition – podniesione do 60 Hz

Dungeon Defenders II – podniesione do 60 Hz

Dying Light – podniesione do 60 Hz, nie na Xbox Series S

Fallout 4 – podniesione do 60 Hz, domyślnie wyłączone

Fallout 76 – podniesione do 60 Hz, domyślnie wyłączone

Far Cry 4 – podniesione do 60 Hz

Far Cry 5 – podniesione do 60 Hz, domyślnie wyłączone

Far Cry New Dawn – podniesione do 60 Hz, domyślnie wyłączone

Far Cry Primal – podniesione do 60 Hz

Gears of War 4 – podniesione do 60 Hz, domyślnie wyłączone

Golf with your Friends – podniesione do 120 Hz

Halo Wars 2 – podniesione do 60 Hz

Halo: Spartan Assault – podniesione do 120 Hz

Hollow Knight: Voidheart Edition – podniesione do 120 Hz

Homefront: The Revolution – podniesione do 60 Hz, domyślnie wyłączone

Hyperscape – podniesione do 120 Hz, domyślnie wyłączone

Island Saver – podniesione do 120 Hz

LEGO Batman 3: Beyond Gotham – podniesione do 60 Hz

LEGO Jurassic World - – podniesione do 60 Hz

LEGO Marvel Super Heroes 2 – podniesione do 60 Hz

LEGO Marvel Superheroes – podniesione do 120 Hz (Xbox Series X) lub 60 Hz (Xbox Series S)

LEGO Marvel’s Avengers – podniesione do 120 Hz (Xbox Series X) lub 60 Hz (Xbox Series S)

LEGO STAR WARS: The Force Awakens – podniesione do 60 Hz

LEGO The Hobbit – podniesione do 120 Hz (Xbox Series X) lub 60 Hz (Xbox Series S)

LEGO The Incredibles – podniesione do 60 Hz

LEGO Worlds – podniesione do 60 Hz, nie na Xbox Series S

Life is Strange – podniesione do 60 Hz

Life is Strange 2 – podniesione do 60 Hz, nie na Xbox Series S

Lords of the Fallen – podniesione do 60 Hz

Mad Max – podniesione do 120 Hz (Xbox Series X) lub 60 Hz (Xbox Series S)

Metro 2033 Redux – podniesione do 120 Hz

Metro: Last Light Redux – podniesione do 120 Hz

Mirror’s Edge Catalyst – podniesione do 120 Hz, nie na Xbox Series S

Monster Energy Supercross 3 – podniesione do 60 Hz, domyślnie wyłączone

MotoGP 20 – podniesione do 60 Hz, nie na Xbox Series X (sic!)

Moving Out – podniesione do 120 Hz

My Friend Pedro – podniesione do 120 Hz

My Time at Portia – podniesione do 60 Hz

New Super Lucky’s Tale – podniesione do 120 Hz

Overcooked! 2 – podniesione do 120 Hz

Paladins – podniesione do 120 Hz

Plants vs. Zombies Garden Warfare – podniesione do 120 Hz

Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 – podniesione do 120 Hz

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – podniesione do 120 Hz, domyślnie wyłączone

Power Rangers: Battle for the Grid – podniesione do 120 Hz

Prey - – podniesione do 60 Hz

Realm Royale – podniesione do 120 Hz

ReCore – podniesione do 60 Hz

Sea of Solitude – podniesione do 60 Hz

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition – podniesione do 60 Hz

Shadow Warrior 2 – podniesione do 60 Hz, nie na Xbox Series S

Sleeping Dogs Definitive Edition – podniesione do 60 Hz

SMITE – podniesione do 120 Hz, domyślnie wyłączone

Sniper Elite 4 – podniesione do 60 Hz

STAR WARS Battlefront – podniesione do 120 Hz

STAR WARS Battlefront II – podniesione do 120 Hz, nie na Xbox Series S, domyślnie wyłączone

Steep – podniesione do 60 Hz, nie na Xbox Series X (sic!)

Super Lucky’s Tale – podniesione do 120 Hz

SUPERHOT – podniesione do 120 Hz

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – podniesione do 60 Hz

The Evil Within 2 – podniesione do 60 Hz (domyślnie wyłączone

The Gardens Between – podniesione do 120 Hz (Xbox Series X) lub 60 Hz (Xbox Series S)

The LEGO Movie 2 Videogame – podniesione do 60 Hz

The LEGO Movie Videogame – podniesione do 120 Hz

Titanfall – podniesione do 120 Hz, nie na Xbox Series S

Titanfall 2 – podniesione do 120 Hz, domyślnie wyłączone

Tom Clancy’s The Division – podniesione do 60 Hz

Tomb Raider: Definitive Edition – podniesione do 60 Hz

Totally Reliable Delivery Service– podniesione do 120 Hz

Two Point Hospital – podniesione do 60 Hz

UFC 4 – podniesione do 60 Hz

Unravel 2 – podniesione do 120 Hz, domyślnie wyłączone

Unruly Heroes – podniesione do 120 Hz

Untitled Goose Game – podniesione do 120 Hz

Wasteland 3 – podniesione do 60 Hz, domyślnie wyłączone

Watch Dogs 2 – podniesione do 60 Hz

Watch_Dogs – podniesione do 60 Hz

Yakuza 6: The Song of Life – podniesione do 60 Hz