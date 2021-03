Tak tanio nie było od dawna. Media Markt ma promocję na wymianę akumulatora w iPhonie

Media Markt zaprasza właścicieli iPhone’ów 6, 6S, 7 i 8 z uszkodzonymi bądź zużytymi akumulatorami. Za niecałe 150 zł wymieni ogniwo na nowe, a do tego jeszcze dorzuci folię ochronną o wartości 49 zł. Gdzie jest haczyk? To nie będzie oryginalna bateria, a zamiennik od Green Cella.

Wielkie sieci handlowe mają ogromne możliwości w wymyślaniu nowych sposobów na ściąganie klientów do ich bram. Czasem mogą wręcz oferować coś po kosztach – bo wiedzą, że w zamian zyskać mogą rzeszę lojalnych klientów, którzy często potem będą wracać do sklepu. Najnowszy pomysł Media Markt to niezwykle tania usługa wymiany akumulatora w iPhonie na nowy.

Powodów do wymiany akumulatora może być bardzo wiele. Od uszkodzenia aż po zwykłe zużycie – akumulator, szczególnie niewłaściwie użytkowany, z każdym kolejnym cyklem ładowania skraca swój żywot. Media Markt zrobi to niemal za grosze.

Wymiana akumulatora w iPhone za 99 zł. Promocja w Media Markt.

W regulaminie promocji nie ma haczyków – lub są tak skrzętnie ukryte, że nie zdołałem ich dostrzec. Warunki są dość jasne i faktycznie za 148 zł w serwisie Media Markt na poczekaniu wymienią nam akumulator w iPhonie na nowy i jeszcze dodadzą folię ochronną na wyświetlacz. Bo za brak haczyków uważam dość jasne wyszczególnienie, że klient otrzyma w zamian zamiennik w formie akumulatora od Green Cell. A nie część od Apple’a.

W korzystaniu z zamienników nie ma niczego złego – jeżeli klient jest świadom podejmowanego ryzyka. I że w zamian za oszczędność finansową bądź obiecane lepsze osiągi umieszcza w urządzeniu część, za którą producent urządzenia nie może odpowiadać. Być może tanie akumulatory Green Cell są niewiele gorsze od oryginalnych. Być może nawet lepsze. A być może ich potencjalny ukryty defekt może doprowadzić do uszkodzenia iPhone’a. Nie wiemy tego, choć możemy zaufać, że Green Cell dołożył odpowiednich starań w kwestii jakości swojego produktu.

Cena Media Markt jest atrakcyjna, nawet nie licząc folii ochronnej.

Po sprawdzeniu najlepiej wypozycjonowanych w Google 10 firm zajmujących się wymianą części w iPhone’ach na zamienniki nie znalazłem oferty w niższej kwocie, a istotna ich część nie schodziła poniżej kwoty 175 zł. Z kolei serwis uwzględniający oryginalne komponenty to wydatek czasem i kilkuset złotych – w zależności od konkretnego modelu iPhone’a.

Jest się więc czym interesować – a i Media Markt z pewnością wyjdzie na swoje. Chociażby zachęcając oczekujących na wymianę akumulatora właścicieli iPhone’ów do rozejrzenia się po aktualnej ofercie sklepu i bieżących promocjach.