Instagram chce, by z aplikacji korzystały najmłodsze dzieci w wieku poniżej 13 lat

Instagram twierdzi, że priorytetowym zadaniem serwisu jest dotarcie do najmłodszych odbiorców w wieku poniżej 13 lat. W aplikacji pojawi się szereg zmian, w tym możliwość rejestrowania konta dla najmłodszych osób.

Załoga BuzzFeed News dotarła do wewnętrznego dokumentu Instagrama, z którego wynika, że priorytetem na pierwszy kwartał 2021 r. jest stworzenie wersji Instagramu, z której będą mogły korzystać osoby w wieku poniżej 13 roku życia. Obecnie według regulaminu Instagramu możliwa jest rejestracja użytkowników, którzy ukończyli 13 lat.

Nie jest jednak tajemnicą, że Instagram cieszy się zainteresowaniem również wśród młodszych osób. Dziś smartfony nie są niczym niezwykłym wśród uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej. Taki sprzęt jest popularnym prezentem na pierwszą komunię, a to oznacza, że własne smartfony mają dziś dzieci w wieku 7-9 lat.

I nawet jeśli Instagram nie jest pierwszym wyborem wśród tak młodych odbiorców, to popularność aplikacji sprawia, że Instagram jest na każdym kroku widoczny i polecany w sklepach z aplikacjami. W końcu korzysta z niego ponad miliard ludzi.

Jeśli smartfon, to aplikacje, a jeśli aplikacje, to w końcu Instagram.

A co znajdziemy w Instagramie? Choć algorytmy serwisu bywają bardzo wrażliwe na erotykę i potencjalnie niebezpieczne treści, to serwis jest zapełniony po same brzegi materiałami, które nie są dostosowane do dzieci uczących się w pierwszych kasach podstawówki.

Alkohol, używki, treści o zabarwieniu erotycznym, wulgaryzmy, ale też wojenki światopoglądowe i polityczne, nękanie, mobbing, czy wszechobecna, nieskrępowana reklama niedostosowana do nieobytego z marketingiem odbiorcy. To wszystko wręcz wylewa się z Instagramu.

Załoga Instagramu chce sprawić, by aplikacja był bezpieczna dla najmłodszych użytkowników.

Zespół Instagramu zdaje sobie sprawę z wyzwania, jakie przed nim stoi. W oficjalnych komunikatach Instagram już teraz wdraża mechanizmy dostosowujące treści do najmłodszych odbiorców, ale te działania mają się bardzo nasilić. Największym wyzwaniem przed otwarciem wrót na osoby poniżej 13 roku życia ma być właśnie zapewnienie bezpieczeństwa.

Obecnie Instagram nie ma żadnych mechanizmów weryfikowania wieku, co jest jednym z głównych wyzwań stojących przed deweloperami. Osoby w tak młodym wieku z reguły nie mają dokumentów, którymi mogłyby poświadczyć swój wiek.

Jestem ciekaw, czy zespołowi uda się wdrożyć odpowiedni poziom zabezpieczeń do głównej aplikacji Instagramu. Na ten moment wydaje mi się to niemożliwe.

Z kolei tworzenie osobnej aplikacji dla najmłodszych będzie przyznaniem się do porażki. Dzieci nie zainteresuje okrojony klon, skoro na wyciągnięcie kciuka jest pełnoprawna aplikacja.

Temat jest szalenie skomplikowany, ale ostatecznie to dobrze, że Instagram nie chowa głowy w piasek, udając, że nie ma użytkowników w wieku poniżej 13 lat. Tacy użytkownicy są i wiedzą o tym wszyscy. Wszystkie wysiłki mające na celu ochronę tej grupy wiekowej zasługują na pochwałę.

Jest też druga strona medalu. Instagram nie jest instytucją charytatywną ani naukową, ale firmą, która ma przynosić zyski. Wszystkie działania są więc podszyte chęcią zysku i podejrzewam, że nie inaczej jest w przypadku chęci odmłodzenia struktury wiekowej użytkowników. Ośmiolatek przekonany do Instagrama zostanie w tym serwisie na całe lata, jeśli nie dekady.