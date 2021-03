Słuchawki z aktywną redukcją hałasu jeszcze niedawno były luksusem dla wybranych. Dziś takiego luksusu możemy doświadczyć już za 249 zł. Tyle bowiem kosztują nowe słuchawki bezprzewodowe Huawei FreeBuds 4i w sklepach RTV Euro AGD.

Słuchawki typu TWS (true wireless – prawdziwie bezprzewodowe) to jeden z tych gadżetów, które naprawdę zmieniają życie. Trudno przecenić wygodę bezprzewodowych pchełek, które w każdej chwili możemy schować do kieszeni i wyciągać, gdy chcemy posłuchać muzyki albo przeprowadzić rozmowę telefoniczną.

To rozwiązanie, o którym z czasem po prostu przestajemy myśleć. Wychodząc z domu zabieramy je ze sobą, jak robimy to z telefonem, kluczami i portfelem. A siedząc w domu możemy wykorzystać je do telekonferencji, pracy zdalnej czy choćby oglądania filmów bez przeszkadzania pozostałym domownikom.

Na przestrzeni ostatnich lat słuchawki TWS znacząco potaniały i nie są już gadżetem poza zasięgiem przeciętnego konsumenta. Do niedawna jednak trzeba było sporo dopłacić, jeśli chcieliśmy mieć jedną funkcję – ANC. Aktywna redukcja hałasu przydaje się jak mało który technologiczny bajer. Pozwala w dowolnym miejscu odciąć się od świata, by w spokoju pracować czy podróżować w ciszy. Trudno ją przecenić w rzeczywistości, która jest coraz szybsza i coraz głośniejsza. ANC pozwala zwolnić i zaznać chwili spokoju.

Huawei FreeBuds 4i – ANC w słuchawkach za 249 zł

Nowe słuchawki Huawei FreeBuds 4i są jednymi z najtańszych modeli, które potrafią nam ten spokój zapewnić, jednocześnie dotrzymując tempa dynamice naszego życia. Choć kosztują raptem 249 zł, wyposażono je w ANC zdolne zredukować hałas nawet o 22 dB. Zaawansowane algorytmy zapewniają też wysoką jakość rozmów w niesprzyjających warunkach, np. podczas jazdy na rowerze czy w komunikacji miejskiej.

Równie ważna co wyciszanie hałasu jest możliwość szybkiego powrotu do rzeczywistości. W tym celu mamy tutaj tryb „świadomość”, który wzmacnia dźwięki otoczenia. Wystarczy przytrzymać słuchawkę, by automatycznie przełączać się między trybem ANC a „świadomością” i np. wysłuchać komunikatu na dworcu czy przeprowadzić rozmowę bez konieczności zdejmowania słuchawek.

Przy pomocy dotyku sterujemy również odtwarzaniem muzyki i połączeniami głosowymi.

Jeśli zaś podłączymy słuchawki do smartfona Huawei, telefon automatycznie rozpozna model i wyświetli jego animację na ekranie, dzięki funkcji szybkiego parowania.

Nowe słuchawki Huawei zostały zaprojektowane tak, by sprostać najbardziej wymagającym scenariuszom codzienności.

Wbudowany akumulator wystarcza nawet na 10 godzin pracy bez konieczności ładowania, lub 6,5 godziny, jeśli korzystamy z aktywnej redukcji hałasu. Chowając słuchawki do etui ładującego możemy z nich korzystać niemal drugie tyle.

A jeśli energii zabraknie, Huawei FreeBuds 4i jako bodajże jedyne w swojej klasie oferują szybkie ładowanie, którego 10 minut wystarczy na 4 godziny korzystania ze słuchawek, zaś naładowanie do pełna trwa niespełna godzinę.

Za jakość odtwarzania muzyki odpowiadają 10-milimetrowe przetworniki dynamiczne, zapewniające mocniejsze basy i większą szczegółowość. Huawei FreeBuds 4i wykorzystują też algorytmy minimalizujące opóźnienia w połączeniu – możemy więc korzystać z nich wygodnie nie tylko do słuchania muzyki, ale również podczas oglądania filmu.

Jeśli chodzi o samą jakość odtwarzanego dźwięku, to jest ona nadspodziewanie dobra. Szczególnie widać duży postęp między słuchawkami Huawei FreeBuds 4i a poprzednią generacją modelu, od której nowa wersja gra zdecydowanie bardziej dynamicznie i wyraźnie. FreeBuds 4i nie tylko funkcjonalnie potrafią to samo, co dwukrotnie droższe słuchawki, ale również brzmią tak, jakby kosztowały dwukrotnie więcej.

Huawei FreeBuds 4i mogłyby kosztować dwa razy więcej.

Powyższy opis możliwości pasowałby do słuchawek dwu-, a nawet trzykrotnie droższych, jednak nowe słuchawki Huawei FreeBuds 4i kosztują tylko 249 zł, a to czyni je prawdopodobnie najbardziej opłacalnym modelem słuchawek z ANC na rynku.

Zwykle szukając słuchawek w tej cenie konsumenci sięgają po produkty tzw. "b-brandów" lub sprowadzają z Chin urządzenia nieznanego pochodzenia i możliwości - tylko dlatego, że są tanie. Huawei FreeBuds 4i to najlepszy pomysł na świetnie wyposażone słuchawki renomowanego producenta w bardzo korzystnej cenie.

Nowe słuchawki Huawei są dostępne w sklepach RTV Euro AGD w kolorze czarnym i białym.

*Materiał powstał we współpracy ze sklepem RTV Euro AGD