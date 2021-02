2 interakcji

Mapy Google pokochali zarówno piesi, jak i rowerzyści i kierowcy. Z myślą o tej ostatniej grupie dodano właśnie nową funkcję, która pozwala płacić za parkowanie online bezpośrednio z aplikacji Google Maps.

Z usługi kartograficznej od Google’a korzystają miliony osób na całym świecie, a firma z Mountain View stale dodaje do niej nowe funkcje. Co prawda gigant ostatnio skupia się na takich dodatkach jak informacje o liczbie zarażeń koronawirusem oraz miejscach, gdzie można się zaszczepić na Covid-19, ale wcześniej sporo nowości kierowane było do pieszych kierowców.

Wśród tych dodatków jest wprowadzona w 2017 r. funkcja, dzięki której można sprawdzić, czy w miejscu, do którego zmierzamy, są wolne miejsca parkingowe. Dzięki kolejnej nowości, którą zapowiedziano dziś, za taki parking również zapłacimy bezpośrednio w Google Maps i nie trzeba będzie w tym celu uruchamiać dodatkowej aplikacji.

Mapy Google i płatność za parking

Jak podaje The Verge, z początku nowość dostępna będzie w 400 miastach na terenie Stanów Zjednoczonych, ale można rozsądnie założyć, że w późniejszym terminie dotrze do takich krajów jak Polska, jeśli tylko firma zdobędzie odpowiednich partnerów. Na start w celu pobierania płatności za parkingi Google zintegrował ze swoimi Mapami takie usługi jak Passport oraz ParkMobile.

Przycisk umożliwiający uiszczenie opłaty za parking pojawi się w aplikacji Mapy Google w momencie, gdy jej użytkownik zacznie dojeżdżać na miejsce. Później, jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie można przedłużyć postój za pomocą kilku kliknięć. Na podobnej zasadzie ma działać płacenie za bilety na np. pociągi i inne środki transportu publicznego.

W pierwszej kolejności parkingi w Google Maps opłacą posiadacze smartfonów z Androidem.

Później nowość trafi na iPhone’y… jeśli tylko Google zdecyduje się powrócić do aktualizacji. Jak na razie firma z nich w przypadku Map Google oraz wielu innych usług zrezygnowała, gdyż nie chce dostosować się do nowych wytycznych Apple’a, wedle których musi zdradzić, ile zbiera danych na nasz temat.

Nowa funkcja w Google Maps pojawiła się dzięki ostatniej aktualizacja usługi Google Pay. Nowa wersja aplikacji integruje w sobie trzy segmenty: płatności, zarządzanie finansami i… komunikator.

Aktualizacja:

Mapy Google pozwolą płacić za bilety w naszym kraju. W pierwszej kolejności ta funkcja zostanie udostępniona w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu. Jak podaje Google, „po wykupieniu biletu wystarczy przyłożyć telefon do czytnika lub pokazać bilet cyfrowy, aby szybko dostać się na pokład”. Firma potwierdziła przy tym, że pracuje, by funkcja płatności za parkingu trafiła do Europy.