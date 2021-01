Nowość w Mapach Google. Poprowadzą prosto na szczepienie

W usłudze Mapy Google pojawi się opcja łatwego wyszukiwania punktów, w których będzie można się zaszczepić przeciwko koronawirusowi Sars-Cov-2.

Miłośnicy teorii spiskowych co prawda przekonują, że za (oczywiście nieistniejącą) pandemią koronawirusa stoi sam Bill Gates, ale założyciel i wieloletni szef Microsoftu to nie jedyny przedstawiciel Doliny Krzemowej, który zachęca teraz do szczepień. Swoją cegiełkę dorzuca tutaj Google, który ułatwi odnajdywanie punktów, w których można się zaszczepić.

Nowa funkcja pozwoli znaleźć w wyszukiwarce oraz bezpośrednio w Google Maps informacje na temat lokalizacji punktu szczepień po wpisaniu frazy „szczepionki niedaleko mnie”, „szczepionka covid-19 [nazwa miejscowości]” itp. W tym celu Google rozpoczął współpracę z VaccineFinder.org, szpitalem dziecięcym w Bostonie oraz amerykańskimi agencjami rządowymi.

Biorąc pod uwagę to, co się teraz dzieje w przychodniach, mam nadzieję, że wyszukiwarka szczepień w Mapach Google trafi również do Polski.

Niestety na start z tego rozwiązania będą mogli skorzystać mieszkańcy Stanów Zjednoczonych z takich Stanów jak Arizona, Louisiana, Mississippi i Teksas, a dopiero później rozszerzone zostanie to na kolejne regiony. Nic nie wiadomo też na temat współpracy Google’a w tym zakresie z rządami oraz instytucjami walczącymi z pandemią na naszym kontynencie, w tym w Polsce.

Firma z Mountain View ma jednak sporo czasu na to, by wdrożyć podobną funkcję na naszym rynku. Jak na razie bardziej palącym problemem jest to, iż nasz rząd nie kupił odpowiednio dużo szczepionek na koronawirusa i te się skończyły a rysowane przez sceptyków czarne scenariusze harmonogramu szczepień kolejnych grup społecznych okazały się i tak nad wyraz optymistyczne w zderzeniu z rzeczywistością.

Warto przy tym też zaznaczyć, że nowa funkcja w Google Maps to nie jest jedyny sposób, w jaki Google wspiera walkę z Covid-19. Firma zapowiedziała, że udostępni część swoich budynków, aby realizować w nich szczepienia, a do tego ruszy z kampanią Get the Facts, której celem będzie rozprawianie się z mitami i teoriami spiskowymi w wyszukiwarce oraz na YouTubie.