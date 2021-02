Creative SBS E2900 – uniwersalny zestaw 2.1 do gier i do salonu

Creative SBS E2900 to przede wszystkim świetnie wyceniony sprzęt, który potrafi odtwarzać muzykę oraz nagłaśniać filmy i gry w bardzo dobrej jakości. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że w tym przedziale cenowym bardzo rzadko spotykanej.

SBS E2900 to system głośników 2.1, czyli sprawdzone rozwiązanie, w którym oprócz pary głośników stereo dostajemy jeszcze subwoofer odpowiadający za odpowiednią mięsistość niskich tonów. Jednym słowem: klasyka gatunku, która w cenie 370 zł deklasuje wszystkie pojedyncze głośniki bezprzewodowe, do korzystania z których przyzwyczailiśmy się przez ostatnią dekadę.

Wróćmy jednak do klasyki, czyli do systemu 2.1 od Creative. Jego sercem jest oczywiście subwoofer, do którego podłączamy dwa pozostałe głośniki. Samo rozstawienie zestawu nie sprawia żadnych problemów, a najwięcej czasu zajmuje wybranie odpowiednich miejsc na jego poszczególne elementy. Podłączony zestaw daje sporo możliwości. Najbardziej podstawową jest oczywiście podłączenie go kablem jack 3,5 mm do naszego telewizora lub komputera. Przewody od głośników satelitarnych mają po 120 centymetrów długości, co bez problemu pozwoli nam na sensowne rozstawienie tego zestawu na szafce RTV.

Jakość dźwięku? Bez zarzutu

Jeśli chodzi odtwarzanie dźwięku z urządzeń podłączonych do zestawu Creative kablem, to trudno się mieć większe zastrzeżenia. Niskie tony są bardzo dynamiczne i nie nakładają się jeden na drugi, a satelity stereo radzą sobie bardzo dobrze z pozostałą częścią częstotliwości. Domyślne ustawienia korektora są bardzo naturalne, więc nie polecałbym zbytnio w nie ingerować. No, chyba że zależy nam na potężnych basach, wtedy proszę bardzo, jedyną granicą rozsądku stanowi tolerancja naszych sąsiadów.

Zestaw ten bowiem jest całkiem głośny, jeśli chodzi o zastosowanie domowe - deklarowana moc wyjściowa głośników to 60W (szczytowa to 120). Większość użytkowników raczej nie skorzysta z pełnego potencjału, co oczywiście oznacza, że głośniki powinny posłużyć im dość długo. Zapas mocy to doskonała rzecz w sprzęcie audio (chybachyba że mówimy o wzmacniaczach lampowych, ale to zupełnie inna historia).

SBS E2900 wypada nieco gorzej jeśli chodzi o łączenie się z nim bezprzewodowo za pośrednictwem Blutetootha. Wysokie i średnie tony nie brzmią już tak soczyście jak w przypadku połączenia kablowego, a odtwarzany bezprzewodowo dźwięk sprawia wrażenie lekko stłumionego i nieco pozbawionego dynamiki. Trochę trudno być jednak tym faktem zaskoczonym - przypominam, że rozmawiamy o zestawie w cenie 370 zł, co oznacza, że gdzieś w końcu musiał pojawić się jakiś kompromis. Nie sądzę też, żeby klienci kupowali ten zestaw z myślą o korzystaniu z niego bezprzewodowo.

Jest to miły dodatek, który czasem może się przydać, jednak głównym zastosowaniem tego zestawu głośników od Creative jest raczej podłączenie go do naszego komputera bądź też telewizora kablem. Wszystkie pozostałe opcje jak odtwarzanie muzyki z kart SD (czytnik wbudowany w subwoofer), przez Bluetooth, czy słuchanie radia to raczej dodatki w stylu "miło, że są, może ktoś kiedyś z tego skorzysta".

SBS E2900 na pewno rzuca się w oczy

Wygląd tego zestawu określiłbym jako… krzykliwy. Ogromny subwoofer, którego front obudowano błyszczącym czarnym plastikiem (pod którym kryje się solidna płyta MDF, czyli dobry materiał do niskotonowych głośników), otrzymał również funkcję podświetlenia LED-ami. Dzięki temu użytkownik może ustawić sobie na przykład dynamiczną zmianę kolorów podświetlenia w rytm muzyki, ich powolne przejścia (od czerwonego przez fiolet w niebieski) czy też świecenie stałym kolorem (trzy do wyboru). Jeśli spodziewaliście się, że w tym momencie zacznę krytykować ten pomysł, pozwólcie, że wyprowadzę was z błędu.

Funkcje podświetlenia na pewno spodobają się sporej liczbie użytkowników tego zestawu. A już na pewno sporej liczbie graczy, którzy po prostu lubią podświetlane sprzęty. I ja to szanuję. A jeśli komuś funkcja podświetlenia nie pasuje do wystroju salonu lub pokoju komputerowego, zawsze może ją wyłączyć.

Jeśli chodzi o sam design głośników, to nazwałbym go lekko futurystycznym z bardzo fajnym akcentem w postaci białych membran w satelitach. Moim jedynym poważnym zarzutem, jeśli chodzi o bryły wszystkich trzech głośników, jest ogromny rozmiar subwoofera, który skutecznie uniemożliwia ustawienie go np. pod szafką RTV. Pod biurkiem za to zmieści się bez żadnego problemu.

Podsumowując

SBS E2900 to bardzo klasyczny zestaw od firmy Creative - swoje główne zadanie spełnia doskonale, oferując przy tym użytkownikowi kilka ciekawych funkcji dodatkowych. Podświetlany subwoofer na pewno znajdzie swoich fanów, a jakość odtwarzanego dźwięku powinna usatysfakcjonować wszystkich, którzy szukają głośników w tym przedziale cenowym.