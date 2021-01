Oto najstarszy portret świni na świecie. Ma co najmniej 45,5 tysiąca lat

Naskalny malunek odkryto w jednej z indonezyjskich jaskiń. Archeolodzy twierdzą, że powstał on co najmniej 45,5 tys. lat temu.

- Ludzie, którzy go wykonali, byli tacy jak my, używali narzędzi i malowali to, co chcieli - powiedział Maxime Aubert, współautor publikacji na temat znaleziska, która została opublikowana w Science Advances.