Najchętniej kupowane pudełkowe gry całego 2020 r. w Europie. Nasz kontynent to bastion Mario i piłkarzy

GfK Entertainment nareszcie przygotowało listę najchętniej kupowanych gier w całej Europie. Dane dotyczą wyłącznie gier w dystrybucji fizycznej i pudełkowej.

GfK Entertainment łączy dane pochodzące z wielu rynków krajowych, w tym z Polski, Czech, Austrii, Belgii, Danii, Niemiec, Francji, Finlandii, Włoch, Węgier, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Rosji oraz Zjednoczonego Królestwa. Zestawienie dotyczy wyłącznie sprzedaży fizycznych nośników dystrybuowanych w pudełkowej formie. Nie uwzględnia kopii cyfrowych, DLC i dodatków ani odsprzedaży na rynku wtórnym.

W 16 na 19 rynkach krajowych wygrała FIFA 21.

Europejczycy nawet w czasach pandemii koronawirusa nie zapominają o piłce nożnej. Wirtualny football od EA Sports był najchętniej kupowanym tytułem w każdym z badanych państw, z zaledwie trzema wyjątkami. Pierwszym jest Federacja Rosyjska, gdzie wygrało konsolowe The Last of Us Part II. W Finlandii na szczycie podium znalazł się Minecraft, z kolei we Francji było to Animal Crossing: New Horizons.

Gigantyczny sukces gry FIFA 21 nie powinien nikogo dziwić. Tytuł od EA Sports regularnie zdobywa również polski szczyt tabel sprzedaży i w 2020 r. nie było inaczej. Bardziej od narzekania na powtarzalność każdej nowej FIFY kochamy tylko jej regularne kupowanie. Według GfK Entertainment to już czwarty rok z rzędu, gdy FIFA znajduje się na szczycie europejskiej listy sprzedaży.

Drugie i trzecie miejsce w Europie zajmuje Nintendo. Kochamy Switcha i gry na niego.

Drugą najczęściej kupowaną grę w Europie było Animal Crossing: New Horizons. Zupełnie mnie to nie dziwi. W redakcji Spider’s Web również doszło do masowej fascynacji nowym Animal Crossing. Graliśmy w to wszyscy, od wieloletnich wyjadaczy gier wideo po osoby, które z interaktywną rozgrywką mają naprawdę mało wspólnego. Większość z nas spędziła w New Horizons od kilkudziesięciu do kilkuset (!) godzin.

Najniższe miejsce zaszczytnego podium zajmują rewelacyjne wyścigi zręcznościowe: Mario Kart 8 Deluxe. Sukces tego tytułu jest o tyle niesamowity, że premiera MK8D miała miejsce w 2017 r. Od tego czasu gra cieszy się niesłabnącym uznaniem, stanowiąc obowiązkowy element kolekcji każdego posiadacza konsoli Nintendo Switch.

Warto dodać, że na rynkach Europy Wschodniej - także w Polsce - szczególnym uznaniem nieprzerwanie cieszy się Grand Theft Auto V. Trzeba ponadto wspomnieć, iż opublikowane wyżej wyniki stanowią wyłącznie część całego europejskiego rynku gier wideo. Współcześnie więcej niż połowa tytułów sprzedawanych jest w formie cyfrowej. Co za tym idzie, zestawienie GfK Entertainment pomija wiele sprzedażowych fenomenów, a także ogranicza się wyłącznie do fizycznej dystrybucji.