Trzy dni darmowej dostawy w Sklepie Spider’s Web! Lista produktów, z których sam korzystam

10 grudnia obowiązuje Dzień Darmowej Dostawy. W naszym Sklepie Spider’s Web dorzucamy dwa dodatkowe dni darmowej dostawy.

10 grudnia 2020 r. aż w 1128 sklepach będzie obowiązywał Dzień Darmowej Dostawy. Nasz nowy Sklep Spider’s Web bierze udział w DDD 2020, ale przy okazji dorzuca coś od siebie. Wiemy bowiem, że start Sklepu SW nie przebiegł tak, jak mogliśmy sobie to wymarzyć - strona źle działała u niektórych odwiedzających. Teraz już jednak wszystko gra i wracamy do was ze specjalną promocją: darmowa dostawa w Sklepie Spider’s Web od 10 do 12 grudnia.



Pomysły na prezenty 2020 - lista rzeczy, które mam i polecam

DDD (szczególnie wydłużony o dwa dni) to doskonała okazja, żeby zrobić świąteczne prezenty dla siebie lub dla bliskich. Aby ułatwić wam wybór, postanowiłem polecić produkty, z których sam korzystam i z których jestem zadowolony.

Etui ochronne Spigen Tough Armor dla smartfona lub tabletu

Miałem takie etui do dwóch smartfonów. Bardzo dobrze spisywało się do Google Pixela i do iPhone’a, dlatego gorąco polecam. Ulubiona funkcja: rozkładana nóżka, do oglądania wideo bez trzymanki.



Przezroczysty i wytrzymały case Spigen Ultra Hybrid

Etui Spigen Ultra Hybrid to moje ulubione etui dla iPhone’a XR (w Sklepie SW są też wersje dla innych smartfonów). Case ten gwarantuje sensowną ochronę, a przy tym nie ingeruje przesadnie w wygląd urządzenia, więc można się cieszyć oryginalnym designem i kolorem smartfona.



Cieniutki case Nillkin Frosted Shield

Futerał Nillkin Frosted Shield ma dwie główne zalety: jest jest cieniutki i gwarantuje pewny chwyt smartfona. Chropowata powierzchnia sprawia, że urządzenie bardzo dobrze leży w ręce. Dodatkowa zaleta: jest to tanie etui.

Szkło hybrydowe 3mk Flexible Glass na ekran smartfona lub tabletu

Ja kupiłem 3mk Flexible Glass na ekran iPada dopiero po tym, jak pojawiło się na nim małe pęknięcie. Nie bądź jak ja. Kup wcześniej. Opinia: montaż szkła jest dziecinnie prosty, w zestawie są wszystkie potrzebne narzędzia, a na YT jest film „jak to się robi”.



Ładowarka sieciowa 3x USB Baseus

Jakiś czas temu kupiłem kilka takich ładowarek. Dzięki temu w różnych miejscach mam ładowarki, do których mogę podpiąć na raz po trzy kable i ładować różne urządzenia. Urządzenie wyposażono w wyświetlacz, ale moim zdaniem nie ma on większego sensu.



Magnetyczny organizer kabli Baseus Peas

Przykleiłem sobie taki organizer za moim iMakiem. Dzięki temu końcówki kabli mam zawsze pod ręką, a przewody nie ciągną się po blacie i nie powodują bałaganu.



Kabel USB 3w1 Baseus

Z jednej strony złącze USB-A. Z drugiej strony trzy końcówki: USB-C, micro USB i Lightning. Mam taki kabel na biurku stale podpięty do ładowarki. Dzięki trzem końcówkom mogę ładować niemal każdy sprzęt elektroniczny. Producent uznał, że ten kabel to idealne akcesorium do samochodu. Możliwe, ale ja korzystam w domu i jestem zadowolony. Dzięki magnetycznym mocowaniom można zamontować końcówki w wybranym miejscu w samochodzie lub przy biurku.



Mały, ale pojemny powerbank z PD - Baseus Mini S 10000 mAh

Jakiś czas temu szukałem powerbenka, który będzie mały, ale pojemny, a do tego będzie pozwalał na ładowanie go kablem Lightning i będzie ładował szybko sprzęty marki Apple dzięki PD (power delivery). Baseus Mini S spełnia wszystkie moje wymagania i zawsze mam go w plecaku. Nigdy mnie nie zawiódł.



Wytrzymały kabel Baseus Cafule

Mam kilka kabli Baseus Cafule. Różne długości, różne kolory, różne końcówki. Wszystkie służą mi dobrze od wielu miesięcy i nie noszą śladów zużycia. Zdecydowanie warto je kupić.



Pomysły na prezenty 2020 - lista rzeczy, które chcę mieć

Jakby jakiś Mikołaj, Aniołek, Gwiazdeczka czy inny Dziadek Mróz to czytał, to niech wie, że w Sklepie SW są rzeczy, których jeszcze nie mam, a mieć chcę.

Zdalnie sterowany robot DJI RoboMaster S1

Jakiś czas temu czytałem na Spider’s Web recenzję robota DJI RoboMaster S1. Od tamtego momentu pożądam go. Oczywiście chcę go dla syna. Będzie się bawił i uczył programowania. A jak pójdzie spać, to ja się robotem zaopiekuję.



Sakwa rowerowa WildMan HardPouch XXL

Litr pojemności i mocowanie na smartfona. Sakwa WildMan XXL pozwala zabrać na rowerową wycieczkę sporo niezbędnych przedmiotów. Zdecydowanie #chcęto.



Inteligentny czajnik Viomi V-SK152B

Gotuje wodę. Kontroluje temperaturę i utrzymuje odpowiednią nawet do 12 godzin. Można nim sterować z poziomu smartfona. Czego chcieć więcej.



