Duża awaria w Orange. Nie działa internet

Nie możesz odebrać maila? Masz problemy z połączeniem z Facebookiem? Jeżeli korzystasz z usług dostępu do Internetu za pomocą Orange, to masz wyjaśnienie.

Od godziny 9:00 w wielu rejonach kraju użytkownicy usług Orange zgłaszają liczne problemy z dostępem do Internetu.

Po raz kolejny Orange ma problemy z usługami Google. Póki co maila nie wyślesz

To akurat jedna z typowych cech Orange - bardzo często usługi Google zaliczają u niego czkawkę. Pojawiają się wtedy problemy z uruchomieniem klienta poczty, a nawet jeżeli to się uda, to z odbiorem lub nadaniem e-maili.

Póki co operator nie informuje o przyczynach awarii, ani przewidywanym czasie usunięcia awarii. Jeżeli otrzymamy jakąś informację, artykuł zostanie zaktualizowany.