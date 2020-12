Dobry oczyszczacz powietrza ze smogu - jaki wybrać?

Jaki oczyszczacz powietrza wybrać? To pytanie powraca jak bumerang na początku zimy. Sprawdźmy więc, na co zwrócić uwagę przy wyborze i jakie modele okażą się najlepsze.

Co to jest smog i jakie zagrożenia niesie dla człowieka?

Słowo smog powstało z połączenia słów „smoke” (dym) i „fog” (mgła). Ta etymologia mówi o zjawisku wszystko. Smog jest zawiesiną nieczystości w powietrzu, niekiedy tak gęstą, że przypomina mgłę.

W Polsce ze smogiem najczęściej mamy do czynienia w sezonie grzewczym, ale o dobre powietrze warto dbać przez cały rok. Instynktownie czujemy, że smog jest szkodliwy dla zdrowia, a ten fakt potwierdzają liczne publikacje naukowe. Smog przyczynia się do pojawiania się astmy i alergii, wywołuje niewydolność oddechową, obniża odpornośc całego organizmu, może powodować choroby układu krwionośnego i choroby serca, a nawet choroby nowotworowe.

Jeśli chodzi o smog, Polska niestety znajduje się w niechlubnej czołówce Unii Europejskiej. Według Światowej Organizacji Zdrowia aż 33 na 50 europejskich miast o największym stężeniu pyłu PM2,5 znajduje się właśnie w Polsce. Cząstki pyłu PM2,5 są obok cząstek PM10 i benzo(a)pirenu są najbardziej niebezpiecznymi dla zdrowia składowymi smogu.

Jaki powinien być dobry oczyszczacz powietrza ze smogu? Przede wszystkim powinien usuwać nie tylko smog

Niestety nie możemy zupełnie wyeliminować smogu z naszych miast, ale możemy zadbać o jakość powietrza w naszych domach. Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest dobry oczyszczacz powietrza. Najlepiej wybrać model, który poradzi sobie nie tylko ze smogiem, ale zwalczy też więcej niepożądanych elementów takich jak:

dymy,

alergeny,

ultradrobne cząsteczki pyłów i gazów,

zarodniki grzybów i pleśni,

roztocza,

sierść i włosy.

Żeby to wszystko było możliwe, musimy wybrać oczyszczacz wyposażony w system wielostopniowej filtracji. Każda kolejna warstwa powinna przechwytywać coraz drobniejsze zanieczyszczenia, począwszy od sierści, a skończywszy na najdrobniejszych mikropyłkach PM2,5.

Jednym z kluczowych komponentów oczyszczaczy powietrza jest filtr HEPA, czyli końcowy filtr o bardzo wysokiej skuteczności, który do niedawna można było znaleźć głównie w przemyśle farmaceutycznym, salach operacyjnych czy np. laboratoriach. Dziś wysokowydajny filtr HEPA znajdziemy w dobrych oczyszczaczach domowych.

Są też inne cechy, które musi mieć dobry oczyszczacz powietrza. Smog i inne zanieczyszczenia powinien wykrywać sam.

Laserowy czujnik jakości powietrza pozwala na automatyczną pracę oczyszczacza.

Wystarczy otworzyć okno lub drzwi wejściowe, by do domu dostał się smog z zewnątrz. W takiej sytuacji oczyszczacz powinien natychmiast zareagować i zwiększyć obroty wentylatora, by jak najszybciej przefiltrować powietrze. Potrzebne jest więc ciągłe monitorowanie stanu powietrza.

Skuteczność zależy nie tylko od szybkiej reakcji oczyszczacza, ale też od jego wydajności. Innymi słowy, oczyszczacz powietrza należy dobrać odpowiednio do wielkości pomieszczenia. A jeśli chcesz zadbać o powietrze na naprawdę dużej powierzchni, np. na otwartym salonie na parterze domu jednorodzinnego, warto wybrać modele modułowe, które można rozbudować o kolejne sekcje, lub modele mogące współpracować z innymi oczyszczaczami i komunikować się z nimi zdalnie poprzez Wi-Fi.

To jeszcze nie wszystko. Dobry oczyszczacz powietrza powinien spełniać też trzy cechy, o których niewiele osób myśli przed zakupem.

Wybierając domowy oczyszczacz powietrza musimy mieć na uwadze fakt, że takie urządzenie będzie pracować przez całą dobę, a więc również w nocy. Z tego względu warto wybrać sprzęt pracujący na jak najniższym poziomie głośności.

Przy zakupie oczyszczacza niewiele osób skupia się na tak prozaicznych elementach jak… kółkach. Domowe oczyszczacze powietrza są z reguły dużymi urządzeniami, które staną w naszych mieszkaniach na wiele długich miesięcy lub nawet na cały rok. W tym czasie wielokrotnie będziemy potrzebowali przesunąć oczyszczacz, chociażby po to, by za nim odkurzyć. Dlatego też kółka i uchwyty do przesuwania są ważnym elementem konstrukcji.

Warto też zwrócić uwagę na to, by oczyszczacz miał blokadę rodzicielską, która zabezpieczy urządzenie przed zmianą ustawień na panelu dotykowym.

Do tego oczyszczacz powietrza powinien być prosty w obsłudze.

Jeżeli musisz szukać instrukcji do oczyszczacza, to znaczy, że coś poszło nie tak, a producent nie przyłożył się do tematu wygodnej obsługi. Sterowanie musi być intuicyjne, a najlepiej, by najważniejsze informacje były wyświetlane na ekranie.

Coraz więcej oczyszczaczy ma też możliwość zdalnego sterowania za pośrednictwem aplikacji mobilnej, a także łączenia z innymi urządzeniami domowymi. Jest to duża wygoda, bowiem na ekranie smartfona możemy np, podejrzeć aktualny poziom stężenia pyłków PM2,5.

Jakie modele oczyszczaczy spełniają wszystkie najważniejsze kryteria wyboru? Oto dwa popularne rozwiązania.

Oczyszczacz powietrza z filtrem HEPA

Jeżeli szukasz dobrego i niezawodnego urządzenia, warto sprawdzić oczyszczacze firmy Samsung. Wyróżniają się przede wszystkim skutecznością filtrowania na poziomie do 99,97 proc. (na podstawie badań cząsteczek pyłu o wielkości 0,26µm w Narodowym Instytucie Testów w Korei). Taka skuteczność jest możliwa dzięki zastosowaniu trzech filtrów:

filtra wstępnego - usuwa kurz, sierść, włosy, pyłki drzew i traw,

filtra węglowego - eliminuje szkodliwe gazy, lotne związki organiczne, w tym formaldehydy oraz nieprzyjemne zapachy, takie jak dym tytoniowy,

filtra HEPA - pozbywa się ultradrobnych pyłów PM 1,0, PM 2,5, PM 10, alergenów, roztoczy, zarodników pleśni, grzybów i bakterii.

Do tego urządzenia mają alarm informujący o konieczności wymiany filtra, a sam filtr można w łatwy sposób wyjąć z urządzenia.

Oczyszczacz powietrza powinien być prosty w obsłudze.

Najprostszym i najbardziej przystępnym cenowo modelem są oczyszczacze serii Samsung AX3300M. Są to kompaktowe oczyszczacze powietrza przeznaczone do używania na powierzchni do 34 m kw. Urządzenia mają tryb nocny, w którym emitują ledwie słyszalny szum o głośności 20 dB, a do tego są proste w obsłudze. W większości przypadków wystarczy włączyć tryb automatyczny, a oczyszczacz zajmie się resztą. Dodatkowo w modelach tej serii znajdziemy aktywny czujnik przykrych zapachów oraz kolorowy wskaźnik jakości powietrza.

Jeżeli potrzebujemy oczyszczacza, który poradzi sobie z powierzchnią 40 m kw., dobrym wyborem będzie popularna seria Samsung AX3300M. Znajdziemy w niej przede wszystkim system trzech filtrów, na który składa się filtr wstępny przechwytujący pyłki i sierść, filtr dezodoryzujący przechwytujący szkodliwe gazy, a następnie filtr HEPA, na którym osadza się ultra drobny pył. Urządzenie ma czytelny wyświetlacz i wygodny dotykowy panel do obsługi, tryb nocny, a także uchwyty do wygodnego przemieszczania.

Sprzęt z wyższej półki pozwoli nam oczyścić większą powierzchnię, a do tego umożliwi sterowanie poprzez aplikację mobilną.

Dobry oczyszczacz powietrza - smog nie ma szans.

Do takich produktów należą oczyszczacze serii Samsung AX5500K, które potrafią filtrować powietrze na powierzchni nawet 60 m kw. Taka wydajność jest możliwa m.in. poprzez trzykierunkowy przepływ powietrza, a więc de facto każda ścianka oczyszczacza pracuje. Mamy tu wszystkie technologie z niższych serii oczyszczaczy, jak rownież bardziej rozbudowany wyświetlacz oraz laserowy czujnik pyłów. Do tego dochodzi komunikacja poprzez Wi-Fi i aplikację SmartThings. Jako że jest to duży sprzęt, na pewno przydadzą się wbudowane, ukryte kółka do przesuwania.

Największą powierzchnię filtracji zapewniają oczyszczacze Samsung serii AX7500K, bowiem pojedyncze urządzenie filtruje aż 90 m. kw. Oznacza to, że oczyszczacz filtruje aż 701 metrów sześciennych powietrza na godzinę. Potężny wentylator wydmuchuje czyste powietrze na trzech kierunkach. urządzenie jest przy tym ciche, pracując w trybie nocnym z głośnością zaledwie 21 dB. Oczyszczacze serii AX7500K mają wsparcie aplikacji Samsung SmartThings i możliwośc sterowania komendami głosowymi.

Jednym z produktów premium jest Samsung Cube.

Samsung Cube to topowej klasy oczyszczacz powietrza. Smog i inne zanieczyszczenia usuwa z powierzchni 47 m kw.

Samsung Cube to oczyszczacz klasy premium, który już na pierwszy rzut oka odróżnia się stylistyką od innych urządzeń tego typu. Jest wykonany z metalu, a bryła przypomina sześcian, dzięki czemu Cube wygląda bardzo nowocześnie i elegancko. Taki oczyszczacz można postawić np. w sypialni tuż obok łóżka, dzięki czemu może on jednocześnie pełnić rolę stolika nocnego.

Urządzenie filtruje powietrze na powierzchni do 47 m kw., ale Samsung Cube ma modułową budowę. Dzięki temu można go rozbudować o drugi oczyszczacz powietrza. Smog wraz z innymi zanieczyszczeniami są wówczas usuwane z dwukrotnie większej powierzchni, a oba oczyszczacze działają tak, jakby były jednym urządzeniem.

Samsung Cube ma modułową obudowę. Można go rozbudować o drugi oczyszczacz powietrza.

Samsung Cube jest wyposażony w technologię Wind-Free, która umożliwia delikatne i równomierne rozprowadzanie czystego powietrza przez ok. 60 tys. mikrootworów na wszystkich kierunkach. Dzięki temu oczyszczacz szybko radzi sobie z pyłkami i nieprzyjemnym zapachem, a do tego jest wyjątkowo cichy, bowiem w trybie nocnym głośność spada do 18 dB. Urządzenie pozostaje przy tym bardzo łatwe w obsłudze, dzięki czytelnemu wyświetlaczowi stężenia cząsteczek i obsłudze aplikacji SmartThings.

Ten futurystyczny obiekt to oczyszczacz powietrza. Smog jest eliminowane m.in. dzięki technologii Wind-Free.

Każdej doby wykonujemy ok. 20 tys. oddechów. Tylko od nas zależy, czy będziemy oddychać czystym powietrzem.

Osobiście od dwóch lat korzystam z oczyszczacza powietrza w domu i nie wyobrażam już sobie funkcjonowania bez tego urządzenia. Polecam każdemu, bo to nie tylko forma dbania o zdrowie, ale też o codzienny komfort kiedy przebywamy w domu.



Tekst powstał we współpracy z Samsungiem