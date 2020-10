Kultowa gra za niewielkie pieniądze - Silent Hill 4: The Room trafił niespodziewanie do GOG

Do biblioteki GOG na 12. urodziny polskiego sklepu ze starymi (i nie tylko) grami wideo dołączył właśnie Silent Hill 4: The Room. To gratka dla wszystkich fanów survival horrorów.

Polski sklep GOG świętuje dzisiaj 12. urodziny i z tej okazji można kupić taniej gry CD Projekt RED, ale nie oszukujmy się — kto miał kupić już produkcje z serii Wiedźmin za darmo lub w promocji (albo poza nią), to już zapewne to zrobił. Znacznie ciekawsza od zniżki na serię opowiadającą o przygodach Geralta z Rivii jest zupełnie nowa pozycja w bibliotece prosto od Konami.

Silent Hill 4: The Room w GOG, bo o tej grze mowa, kosztuje tylko 35,99 zł.

Czwarta część serii survival horrorów Silent Hill od Konami, a zarazem ostatnia produkowana przez Team Silent, trafiła do sprzedaży w Japonii dokładnie 17 czerwca 2004 r. Na zachodzie, w tym w Polsce, gra zadebiutowała w tym samym roku, ale we wrześniu, czyli kwartał później.

Silent Hill 4: The Room od początku było dostępne na konsolach PlayStation 2 od Sony oraz Xbox od Microsoftu, a także na komputerach z systemem Windows. Po tylko latach jednak aż prosiło się, by Konami wydało reedycję cyfrową przygotowaną z myślą o systemie Windows 10.

Szkoda tylko, że Silent Hill 4: The Room w GOG to nie jest edycja typu Remastered.

Jeśli ktoś miał nadzieję na to, że odświeży sobie historię Henry’ego Townshenda z miasteczka South Ashfield, którego strachy z Silent Hill w końcu dopadły, w lepszej oprawie graficznej niż te 16 lat temu, to może się srogo rozczarować. GOG oferuje jedynie oryginalną wersję gry.

Mimo wszystko kultowa już produkcja w cenie 35,99 zł, która została przystosowana do działania na współczesnych komputerach, to prawdziwa okazja dla fanów cyklu, którzy chcieliby sobie ją mimo to przypomnieć. W końcu czymś się trzeba zająć w oczekiwaniu na kolejną odsłonę.

Warto przy tym nadmienić, że Silent Hill 4: The Room to nie jedyna głośna stara gra o japońskim rodowodzie, która w ostatnim czasie trafiła do biblioteki GOG. Polacy od tygodnia oferują również pierwsze dwie części cyklu Metal Gear Solid, które również wyceniono na 35,99 zł od sztuki.



Nie przegap nowych tekstów. Obserwuj Spider's Web w Google News.