Kończy się świetna promocja, jaką przygotowali administratorzy Epic Games Store. Do końca 23 października wystarczy dodać darmową grę Rocket League do swojej cyfrowej kolekcji, aby otrzymać bon warty 40 zł na zakup innych gier.

Rocket League - sieciowy fenomen łączący samochodowe zmagania z piłką nożną - stał się darmowy. Wszyscy zainteresowani gracze mogą pobrać ten tytuł z Epic Games Store bez ponoszenia żadnych kosztów. Co więcej, jeśli zrobią to w ciągu następnych 24 godzin, dostaną dodatkowo rabat na dalsze zakupy w Epic Games Store. Wystarczy się pospieszyć.

Darmową grę Rocket League dodacie do swojej kolekcji wchodząc pod ten adres.

Wystarczy kliknąć w bezpieczny odsyłacz, dodać darmowy produkt do koszyka, a następnie potwierdzić transakcję za zero złotych oraz zero groszy. Oczywiście operacja wymaga posiadania darmowego konta w Epic Games Store, ale to posiada już większość graczy polujących na promocje oraz okazje. Tych na platformie Epic wszakże nie brakuje.

Nim skupimy się na rabacie, chciałbym zaapelować o danie szansy darmowemu tytułowi. Rocket League to naprawdę grywalna, wciągająca i przyjemna produkcja. Gra świetnie spisuje się podczas wspólnej zabawy z innymi domownikami przed jednym ekranem, jak również podczas sieciowych rozgrywek ze znajomymi. Pogodna produkcja w sam raz na niezbyt pogodne czasy, z którymi przyszło się nam mierzyć.

Rabat otrzymacie automatycznie po odebraniu Rocket League.

Nie trzeba nawet uruchamiać czy instalować samej gry. Kupon znajdziecie po najechaniu na belkę profilu w Epic Games Store (prawy górny róg witryny) i wybraniu zakładki Coupons. Trzeba pospieszyć się z jego wykorzystaniem, ponieważ rabat jest aktywny wyłącznie do końca miesiąca.

Zniżka wynosi 40 zł na dowolną grę z Epic Games Store, przy założeniu, że sama produkcja nie kosztuje mniej niż 59,99 zł. Oznacza to, że tak czy siak będziecie musieli wydać minimum 20 zł. To jednak znośny wydatek, gdy weźmiemy pod uwagę, że za około 60 zł można nabyć w Epic Games Store takie tytuły jak Mafia III: Definitive Edition, Crysis Remastered, World War Z, Civilization VI czy Grand Theft Auto V.