Aż 30 proc. posiadaczy smartfonów z Androidem rozważa zakup iPhone'a 12. Ty też?

Wedle najnowszych badań nawet co trzeci użytkownik korzystający dziś z telefonu z Androidem myśli o zmianie telefonu na jeden z modeli należących do rodziny iPhone 12. Nie jestem zaskoczony.

Dane dotyczące preferencji zakupowych posiadaczy smartfonów z Androidem opublikowała niedawno firma SellCell. Jej przedstawiciele zapytali w ramach ankiety swoich użytkowników korzystających z telefonów z systemem Google’a o to, czy kupią iPhone’a 12 i 30 proc. z nich przyznało, że faktycznie o tym myśli.

Ponieważ sam prywatnie korzystam z telefonów Apple’a, które lepiej spełniają moje potrzeby niż te z Androidem, specjalnie mnie to nie zdziwiło. Postanowiłem jednak przeanalizować wyniki ankiety SellCell, bo zaciekawiło mnie, co dokładnie skłania ludzi do tego, by wyrazić taką chęć przesiadki na inną platformę.

Dlaczego posiadacze smartfonów z Androidem chcą się przesiąść na iPhone’a?

Powodów jest mnóstwo, ale na pierwszym miejscu jest… dłuższe wsparcie produktu po premierze. W przypadku Androidów mamy do czynienia z ogromną fragmentacją, gdyż wielu producentów nie aktualizuje swoich smartfonów w ogóle, a inni dbają o to np. przez dwa lata od zakupu, podczas gdy Apple od zawsze dba o sprzęty wydane wiele lat temu.

Oprócz tego posiadacze Androidów kierują się w stronę smartfonów z logo nadgryzionego jabłka ze względu na poczucie, iż gdy przyjdzie co do czego, to Apple lepiej ochroni ich prywatność. Użytkownicy porzucający ekosystem Google’a poszukują też mniejszego urządzenia, lepszych cen, lepszych funkcji, łączności 5G i lepszego interfejsu.

iPhone 12 w czterech odsłonach — który model będzie najpopularniejszy?

Od dawna krążyły plotki, które niedawno się potwierdziły, iż Apple wprowadzi w tym roku do sprzedaży cztery telefony. Będą nimi iPhone 12 mini z ekranem o przekątnej długości 5,4-cala, iPhone 12 z 6,1-calowym panelem, iPhone 12 Pro z wyświetlaczem o przekątnej identycznej długości oraz ogromny, bo aż 6,7-calowy iPhone 12 Pro Max.

Spośród tych czterech urządzeń w ankiecie SellCell największą popularnością cieszy się najmniejszy i najtańszy model, czyli iPhone 12 mini, który wybierany był w 48,1 proc. przypadków. Drugim wyborem jest iPhone 12 Pro Max z wynikiem 22,9 proc. Co ciekawe, to właśnie te dwa telefony mają trafić do sprzedaży dopiero w listopadzie.

W październiku spodziewam się sklepowej premiery telefonu iPhone 12 Pro, wskazywanego przez 18,1 proc. dotychczasowych użytkowników Androida, oraz bazowego iPhone’a 12, w którego celuje najmniej, bo jedynie 10,9 proc. ankietowanych. Sell Cell podaje, że wśród nich znalazło się 2 tys. mieszkających w Stanach Zjednoczonych posiadaczy smartfonów z Androidem w wieku powyżej 18 lat.