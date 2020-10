Zawody przyszłości – jakie kompetencje potrzebne będą na rynku pracy?

Powiedzieć, że świat zmienia się coraz szybciej, to jakby nie powiedzieć nic. Dodatkowo, koronawirus stał się „wielkim przyspieszaczem”, który wiele trendów posunął do przodu o co najmniej 10 lat. Jeśli firmy z rezerwą wyrażały się o pracy zdalnej, to nagle nie miały innego wyboru niż wdrożyć ten model u siebie.

Aby uświadomić sobie tempo zmian, wystarczy spojrzeć na rynek pracy sprzed bańki internetowej końca XX wieku, kiedy online’owe biznesy święciły giełdowe triumfy. Nie było na nim profesji związanych z SEO, mediami społecznościowymi czy aplikacjami mobilnymi. Nie mieliśmy internetowych influencerów, specjalistów od UX-a czy zrównoważonego rozwoju. Wiele zawodów, w których pracować będą młode pokolenia, jeszcze nie istnieje.

Dlatego dobrze tworzyć miejsca pracy, które już teraz kształtują kompetencje przyszłości, cenione na rynku pracy. Jednym z takich pracodawców jest Amazon, który rozwija w Polsce sieć STEM Kindlotek, czyli specjalnie zaaranżowanych przestrzeni, promujących interaktywną naukę, zgłębianie wiedzy programistyczno-robotycznej czy po prostu czytanie. Tylko do końca roku Amazon planuje otworzyć 35 takich przestrzeni w całej Polsce, których głównym celem jest kształtowanie kompetencji STEM już od najmłodszych lat.

STEM - Nauka, Technologia, Inżynieria, Matematyka

Akronim STEM powstał ze złożenia czterech kluczowych dziedzin edukacji, w których nadal brakuje specjalistów tj.: Science, Technology, Engineering, Math. Są tak ważne, bo choć nie wiemy, w jakich zawodach będą pracowały nasze dzieci, to te kompetencje staną się fundamentem przyszłych stanowisk pożądanych na rynku. Rozumiejąc, jak działa technologia będziemy w stanie wypełniać obowiązki koordynatora pracy ludzi i maszyn czy managera przestrzeni lotniczej dla dronów. Zrozumienie, jak działa technologia oraz inne dziedziny STEM pozwala obecnym pracownikom być aktywnym i twórczym na rynku pracy.

STEM zakłada holistyczne podejście do edukacji, integrowanie różnych treści w codziennej nauce, ale przede wszystkim kładzie nacisk na takie zdobywanie wiedzy i umiejętności, które jest najbardziej zbliżone do naturalnej nauki w codziennym życiu – mówi Teresa Smoleń, nauczycielka IT w Open Future International School, która prowadzi lekcje online w ramach Amazon STEM Kindloteka.

Edukacja STEM ma pokazać uczniom, że matematyka czy biologia mogą być inspirującą edukacyjną przygodą i wyzwaniem, wymiernie przekładając się na nasze życie i otwierając ciekawe perspektywy rozwoju, np. w branży IT.

Zawody przyszłości – gdzie będziemy pracowali?

Aby oszacować potrzeby rynku pracy, warto spojrzeć na to, gdzie już teraz brakuje specjalistów. Raport Komisji Europejskiej pokazał, że we Wspólnocie brakuje 600 tys. programistów, a w samej Polsce deficyt wynosi około 50 tys. osób. Do internetu przenosimy kolejne sfery naszego życia i pracy, można się spodziewać, że w przyszłości ten trend tylko przyspieszy.

Powodzeniem będą cieszyły się takie profesje jak architekci systemów IT i administratorzy, data scientiści czy specjaliści od cyberbezpieczeństwa i analityki danych. W miarę jak będziemy otaczać się coraz większą liczbą sensorów wzrośnie popyt na fachowców od IoT. Podobnie z machine learning i AI, które dopiero teraz zaczynają wchodzić na korporacyjne salony.

Co ciekawe, sami programiści mogą w przyszłości zostać zastąpieni przez algorytmy produkujące kod. Kalkulator Will Robots Take My Job? ocenia prawdopodobieństwo automatyzacji tej profesji na 48 proc. Ludzie wciąż będą jednak nadzorowali i ulepszali automatyczne systemy. W pierwszej kolejności roboty zajmą się bowiem powtarzalnymi czynnościami związanymi z pisaniem czy testowaniem kodu, zostawiając ludziom miejsce na kreatywne podejście do rozwiązywania problemów – co już dziś, jest jedną z najbardziej cenionych umiejętności wśród pracodawców.

Właśnie dlatego programowania warto uczyć się od samego początku. Pomoże to nam nie tylko w codziennym życiu, kiedy lepiej będziemy rozumieli otaczające nas procesy, ale również w pracy zawodowej. Na rynku jest wiele otwartych rozwiązań i propozycji wspomagających naukę programowania – dla dzieci, młodzieży i dorosłych i to zarówno na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym. W swoich działaniach edukacyjnych skierowanych dla dzieci i młodzieży Amazon korzysta ze Scratcha – najpopularniejszego i uznawanego za najlepszy wizualny język programowania dla najmłodszych na świecie. To narzędzie i filozofia pracy opracowane przez prof. Mitchela Resnicka i Lifelong Kindergarten Group w MIT (Massachusetts Institute of Technology) Media Lab. Uczy kreatywnego myślenia, współpracy oraz wyciągania wniosków, a także pozwala na tworzenie gier, animacji czy historyjek.

Kodowanie pozwala nie tylko rozumieć logikę systemów informatycznych, ale także lepiej i precyzyjniej definiować rozmaite problemy. Jest umiejętnością, która może okazać się przydatna w bardzo wielu sferach życia – mówi dr hab. Aleksandra Przegalińska, która gościnnie prowadziła spotkanie online w ramach programu Amazon STEM Kindloteka, podczas którego tłumaczyła potencjał sztucznej inteligencji.

Nauka programowania, poznawanie i oswajanie technologii oraz rozwijanie kompetencji przyszłości związanych z modelem edukacyjnym STEM to główne treści programowe realizowane w STEM Kindlotekach. O jakość tych działań dba Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog. W nowym roku szkolnym wystartowało ono wspólnie z Amazon z nowym sezonem spotkań dla nauczycieli i edukatorów, a także dla dzieci i młodzieży. Chętni dowiedzą się, jak w nauczaniu wykorzystać metodę SCRUM, co wspólnego mają kosmos i pudełko do pizzy, a także jak połączyć lekcje literatury dziecięcej z kodowaniem.

Holistyczne podejście do procesu nauczania, jakim jest nauka STEM to jeden z priorytetów Amazon. Jako pracodawca i inwestor chcemy wspierać lokalną społeczność wokół naszych centrów logistycznych. Udział w zajęciach realizowanych w STEM Kindlotekach umożliwi dzieciom zdobywanie wiedzy i rozwijanie kompetencji przyszłości w kreatywny i przystępny sposób – mówi Blanka Fijołek, CEE PR & Community Manager w Amazon.

Co ważne, do warsztatów nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Wystarczy dobry humor i otwarta głowa. Pełna lista zajęć dostępna jest tutaj. Aby wziąć udział w zajęciach wystarczy wybrać interesujące nas warsztaty online i dołączyć do spotkania konkretnego dnia, o danej godzinie.

Rób to, co lubisz, a praca stanie się przyjemnością.

Choć może się wydawać, że skupiamy się jedynie na IT, komputerach i technologiach, to spektrum możliwości jest znacznie szersze. Dobrzy elektrycy, hydraulicy czy stolarze zawsze będą w cenie. Trudno ich bowiem zautomatyzować. Dalej potrzebować będziemy lekarzy i pielęgniarek, bo choć już teraz pracujemy nad robotami do operacji i opieki nad potrzebującymi, to bliskość drugiego człowieka i jego kreatywność jeszcze długo będą niezastąpione.

Na koniec dnia chodzi jednak o wcielenie w życie starej jak świat prawdy przedstawionej w filmie Chłopaki nie płaczą – trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie „co lubię robić, a później zacząć to robić”.

*Partnerem artykułu jest Amazon.