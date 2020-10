Abonament RTV zapłacisz wygodnie online. Nie ma już wymówki, że kolejka na poczcie była za długa

Poczta Polska realizując usługi względem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oferuje możliwość rejestracji odbiornika radiowego i telewizyjnego za pomocą strony internetowej. Usługa cieszy się coraz większym powodzeniem – w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy swoje odbiorniki w ten sposób zarejestrowało więcej osób niż w całym ubiegłym roku.

Wzrost liczby rejestrowanych odbiorników najprawdopodobniej spowodowany jest ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa. W związku z tym warto przypomnieć najważniejsze informacje o tej usłudze.

Abonament RTV – kto musi płacić?

Zgodnie z prawem do opłacania abonamentu RTV zobowiązany jest każdy właściciel radioodbiornika lub telewizora. Nie ma tutaj znaczenia czy właścicielem jest osoba fizyczna, firma czy instytucja. Wyjątkiem od tej zasady są osoby, które skończyły 75 lat. Takie osoby zwolnione są z opłat bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań. Pozostałe osoby uprawnione do zwolnienia z opłat abonamentowych przedstawiono na stronie Poczty Polskiej.

Jak zarejestrować odbiornik RTV?

Jeżeli jeszcze nie zarejestrowałeś swojego odbiornika, to oprócz tradycyjnej opłaty przelewem realizowanej na poczcie, można także skorzystać ze strony internetowej Poczty Polskiej. Szczególnie w obecnej sytuacji zagrożenia zakażeniem koronawirusem, jest to opcja zdecydowanie bezpieczniejsza.

Nie chcesz opłacać abonamentu?

Jeżeli nie korzystasz z radioodbiornika i telewizora powinieneś go od razu wyrejestrować. Do momentu złożenia dyspozycji wyrejestrowania, jesteś zobowiązany do regularnego opłacania abonamentu. Brak wpłat może prowadzić do nieprzyjemności związanych z egzekucją zobowiązania przez Urząd Skarbowy, a kwota zobowiązania będzie rosła wraz z rosnącymi co miesiąc zaległościami. Z kolei osoby, które korzystają z odbiorników, a nigdy ich nie zarejestrowały narażają się na kontrolę przeprowadzaną przez pracownika Poczty polskiej. W przypadku ujawnienia takiej osoby, będzie ona zobowiązana do zapłacenia kary w wysokości trzydziestokrotności miesięcznej opłaty abonamentowej.

Na poczcie nie umorzysz zaległości w abonamencie

Jednocześnie Poczta Polska przypomina, że choć będzie można u niej opłacać abonament RTV, to nie będzie możliwości umarzania opłat i zaległości, bowiem uprawnienia do tego posiada jedynie KRRiTV. Z tego też powodu, aby złożyć wniosek o umorzenie lub rozłożenie spłaty zaległości na raty można złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP2. Do tego jednak niezbędny jest kwalifikowany podpis cyfrowy lub bardziej popularny profil zaufany. Tutaj należy jednak zauważyć, że Rada umarza zaległości tylko w wyjątkowych sytuacjach.



