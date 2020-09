Sama konsola to nie wszystko. 34 firmy będą tworzyć akcesoria do Xboxów Series

Microsoft zaprezentował nowy wygląd oznaczenia Designed for Xbox, które będzie umieszczane na produktach zgodnych z konsolami Xbox. Liczba partnerów imponuje, a przecież to dopiero początek.

W pudełku z konsolami Xbox One tudzież Xbox Series otrzymamy gamepada, przewód HDMI i, być może, prosty zestaw słuchawkowy. Wystarczy by zacząć zabawę, grać i bawić się świetnie. Z czasem jednak być może będziemy potrzebować więcej. Lub czegoś innego. Drugiego pada, kierownicy, lepszego zestawu. Co kupić?

Bezpiecznym zakupem będzie zakup sprzętu certyfikowanego pod te konsole. Nie tylko sprzęt certyfikowany będzie działał z Xboxami, wszak konsole te obsługują istotną część pecetowych standardów. Jednak właśnie rzeczona certyfikacja zagwarantuje, że dane akcesorium będzie bez problemu działało z naszą zabawką do grania.

Tak wygląda nowe logo Designed for Xbox. Na start pojawią się sprzęty od 34 partnerów.

Nowe logo pojawia się nie bez przyczyny, bo nieco się zmieni sama konsola. Generacja Xbox Series pozbawiona będzie złącza optycznego, w które były wyposażone konsole Xbox One. Akcesoria opatrzone starym logo i które wykorzystują złącze optyczne mogą z oczywistych względów stracić zgodność z nową konsolą. Mogą… choć nie muszą.

Część ze starych akcesoriów otrzyma aktualizacje oprogramowania układowego, dzięki której to co do tej pory realizowane było przez złącze optyczne będzie możliwe przez USB Audio (ten standard za to, przynajmniej na razie, nie jest obsługiwany przez Xboxy One). Nie każde urządzenie jednak dysponuje łącznością USB. Ładowarki ściśle dopasowane do kształtu gamepada z bieżącej generacji również nie będą zgodne z tym nowym.

Na szczęście nieuniknione problemy z pewnymi starymi akcesoriami od partnerów mają dotyczyć bardzo małej ilości sprzętów. Za to przybędzie nowych producentów specjalizujących się w tworzeniu dodatków do Xboxa, w tym Audeze i Bang & Olufsen (produkty audio), Nacon i OtterBox (kontrolery i akcesoria do telefonów z Xbox Game Pass), Honeycomb Aeronautical (kontrolery do symulatorów lotu), Geek Made Designes (drewniane stojaki dla kontrolerów i konsol) i Cable Matters (wysokiej jakości przewody HDMI).