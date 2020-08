Do sieci wyciekła cena Xbox Series X w dolarach. Zgadujemy, ile trzeba będzie zapłacić w złotówkach

1 interakcji

Już wiemy, ile ma kosztować Xbox Series X w dniu premiery. Cenę konsoli nowej generacji w dolarach poznaliśmy za sprawą niefrasobliwego partnera Microsoftu.

Każdy z dwóch graczy na rynku stacjonarnych konsol do gier pochwalił się już dawno temu zarówno parametrami swojego nowego sprzętu, jak i listą gier na start, w które będziemy mogli na nich zagrać. Do teraz jednak nie wiadomo, ile przyjdzie nam zapłacić za nowe sprzęty Microsoftu oraz Sony i kiedy dokładnie będzie można je kupić.

Xbox Series X — znamy cenę

O cenie PlayStation 5 nadal nie wiemy nic konkretnego, ale to, ile przyjdzie klientom zapłacić za nową konsolę z rodziny Xbox, przestało być już tajemnicą. Microsoft nie pochwalił się nią jednak oficjalnie, a dostaliśmy jedynie przybliżoną datę premiery, ale cena trafiła do sieci za sprawą firmy Monster Energy, czyli producenta popularnych napojów energetycznych.

Cenę konsoli Microsoftu poznaliśmy jako pierwszą i to nieco przed czasem za sprawą kampanii promocyjnej gry Halo Infinite, która miała być jednym z tytułów startowych Xbox Series X. Chociaż od jakiegoś czasu wiemy, że jej premiera została opóźniona, to machiny marketingowej nie udało się zatrzymać.

Regulamin kampanii promocyjnej organizowanej przez Monster Energy zawiera informacje, że jego organizator ufunduje nagrody o wartości 119,998 dol. Do wygrania jest z kolei 200 konsol Xbox Series X z grą Halo Infinite, co oznacza, że taki zestaw wyceniony został na 599,99 dol.

Halo Infinite kosztuje 59,99 dol, więc cenę gołego Xbox Series X można szacować na poziomie 539,99 dol.

Nie jest przy tym jednak wykluczone, że Halo Infinite będzie po prostu dołączane do wszystkich egzemplarzy konsoli Microsofu. Gra i tak będzie dostępna w abonamencie Xbox Game Pass i nie jest wykluczony, że ceny niższej niż 599,99 dol. w sklepie de facto nie zobaczymy.

Trzeba też zwrócić uwagę na to, że nawet jeśli cena konsoli będzie wynosiła ona 539,99 dol., to i tak będzie ona jeszcze droższa niż ta pierwsza wersja Xboksa One, którą sprzedawany za 499,99 dol. Microsoft w dodatku szybko obniżył cenę swojego sprzętu poprzez usunięcie z zestawu obowiązkowego z początku Kinecta, by konkurować z Sony, którego PlayStation 4 od początku kosztowało 399,99 dol.

A co z polską ceną Xbox Series X?

Tej na razie nie znamy, ale biorąc pod uwagę powyższe szacunki, kursy walut oraz podatki, spodziewamy się, że Xbox Series X może zostać wyceniony w Polsce nawet na 2999 zł. Nic dziwnego, że fani gier wideo chcą wierzyć w to, że od razu pojawi się też tańszy Xbox Series S.

Osoby, które planują zakup konsoli Sony, z pewnością się też już niespokojnie wiercą. Wiemy już, że do jej produkcji użyto szybszego i znacznie droższego dysku SSD, co może się przełożyć na wyższą cenę, która przebije barierę 3 tys. zł.

Istnieje jednak szansa, że Sony zrówna się cenowo z Xboksem One, bo skoro japońska firma po sukcesie w obecnej generacji ma potencjał sprzedać większą liczbę konsol, więc mogła wynegocjować lepsze ceny u partnerów. To jednak na razie jedynie wróżenie z fusów.

PlayStation 5 może być przy tym sprzedawane też z mniejszą marżą, byle tylko jak najszybciej zwiększyć bazę konsol będących w użyciu i zarabiać na grach, skoro nowe tytuły ekskluzywne będą wydawane tylko na sprzęcie nowej generacji.

Microsoft dał sobie dwa lata buforu i dopiero po tym czasie zacznie wydawać gry wyłącznie na Xboksa Series X, a firma teraz stawia wszystko na jedną kartę w postaci usługi Xbox Game Pass.



