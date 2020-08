To już pewne. Xbox Series S to tańszy brat konsoli Xbox Series X

Nie jedna, a dwie konsole na święta. Tak wygląda plan Xboxa, który obok oficjalnie już zapowiedzianego Xboxa Series X, wprowadzi do sprzedaży istotnie tańszego Xboxa Series S.

Od wielu miesięcy z bardzo licznych źródeł słyszeliśmy informacje, że Xbox Series X nie będzie jedyną konsolą nowej generacji od Microsoftu. O Lockheart – bo pod taką nazwą tymczasową projektowane było urządzenie – słyszeliśmy już tyle razy, że trudno było kwestionować te donosy. Nie było tylko pewne, czy Microsoft faktycznie wprowadzi nowy sprzęt na rynek, czy też schowa projekt do szuflady.

Do Sieci wyciekły jednak zdjęcia pudełek nowych gamepadów Xboxa. Z informacji nadrukowanych na opakowaniu wynika, że te będą zgodne z platformami iOS, Android, PC z Windows 10, Xbox One oraz Xbox Series – a konkretniej Xbox Series X i Xbox Series S.

Istnienie Xbox Series S potwierdzone na opakowaniu gamepada. Co wiemy o tańszej konsoli?

Tu niestety informacje przestają być już tak dobrze udokumentowane i potwierdzone. Wiemy niemal na pewno, że Xbox Series S ma być tańszą alternatywą dla Xboxa Series X. Reszta informacji pochodzi z całkiem niezłych źródeł, jednak dopóki te nie zostaną potwierdzone, należy je traktować w charakterze plotek.

Xbox Series S swoją formą ma przypominać konsole Xbox One – ma więc być urządzeniem zamkniętym w bardziej klasycznej obudowie zapewne przypominającej Xbox One S. Konsola ma też zawierać niemal wszystkie podzespoły Xboxa Series X. Ma uruchamiać dokładnie te same gry. Gdzie więc będą leżeć różnice?

Cena ma zostać zbita za pomocą tańszego układu graficznego i braku napędu optycznego. To oznacza, że na Xbox Series S zagramy wyłącznie w gry nabyte w Microsoft Store z pierwszej ręki oraz nie obejrzymy za pomocą konsoli filmu na DVD czy Blu-ray.

Układ graficzny nowej konsoli ma oferować dokładnie te same technologie co w Xbox Series X – ma jednak zapewniać mniejszą wydajność ogólną. Tak zresztą Microsoft zamierza informować o różnicach między obiema konsolami Xbox Series, gdzie

Xbox Series X ma zapewniać zabawę z jakością Ultra HD przy 60 kl./s

Xbox Series S ma zapewniać zabawę z jakością Full HD przy 60 kl./s

Jest to przy tym istotne uogólnienie. Wiemy już z innych źródeł, że niektóre szczególnie wymagające gry będą działać na droższej konsoli z niższym klatkażem i rozdzielczością. Nie jest jasne co to oznacza dla Xboxa Series S. Nie znamy jeszcze też cen obu konsol – wiemy tylko, że pojawią się w sklepach niedługo przed świętami Bożego Narodzenia.