Na Xboksie Series X będziesz mógł zagrać już w listopadzie. Szkoda, że gry nie wyrobią się na premierę

Microsoft podzielił się przybliżoną datą premiery konsoli Xbox Series X. Nowa generacja nadejdzie już w listopadzie. Internauci zaczęli zgadywać, o który dzień konkretnie chodzi.

Gdy tylko usłyszałem, że premiera Halo Infinite została opóźniona, zacząłem się obawiać, iż mimo szumnych zapowiedzi o premierze konsol do gier nowej generacji na tegoroczne święta Microsoft opóźni debiut Xbox Series X. Tak się jednak nie stało. Firma potwierdziła krążące po sieci plotki.

Xbox Series X z premierą na listopad 2020 r.

Mimo to Halo Infinite, a więc najważniejszy tytuł startowy dla Xbox Series X i bodaj jedyna gra od Microsoft Studios, jaka miała pojawić się na konsoli nowej generacji w dniu jej premiery, wyjdzie dopiero w 2021 r. Firma z Redmond jest jednak zdecydowana, by dostarczyć fanom swój sprzęt jeszcze w listopadzie.

Microsoft w swojej informacji prasowej przekonuje też, że zanim powróci Master Chief, gracze nie będą się nudzić, bo na nowej konsoli będą dostępne „tysiące” gier. Wśród nich pojawi się setka (zaplanowana „na ten rok”), która zostanie „zoptymalizowana” z myślą o działaniu właśnie na Xbox Series X.

Tym samym Microsoft, zamiast chwalić się grami na wyłączność, chwali się odgrzewanymi kotletami.

Zachętą do tego, by kupić w listopadzie nowy sprzęt od Microsoftu, nie będą, jak w przypadku Sony, gry na wyłączność. Firma z Redmond skupia się na tytułach, które uruchomione zostaną w trybie wstecznej kompatybilności oraz grach multiplatformowych, które trafią także na PlayStation 5.

Mam wrażenie, że gigant popełnia podobny błąd, który zrobił na start poprzedniej generacji. Zamiast chwalić się ofertą produkcji od wykupionych w ostatnich latach studiów woli przypominać, że Xbox Series X udostępni ray tracing, do 120 klatek na sekundę, szybsze ładowanie, szybsze wznawianie rozgrywki itp.

Xbox Series X będzie miał wszystko, co potrzeba, oprócz będących obiektem pożądania gier.

Oczywiście to nie oznacza, że gier nie będzie wcale. Co prawda nie wiadomo, co dostępne będzie na start, ale „do końca tego roku” ma pojawić się 50 nowych gier… czyli głównie takich, które wydawane są jednocześnie na obie generacje konsol oraz takich, które „zoptymalizowano” na Xbox Series X.

Na liście tytułów, których można się spodziewać, znalazły się Assassin’s Creed Valhalla, Dirt 5, Gears Tactics, Yakuza: Like a Dragon i Watch Dogs: Legion. W ich przypadku zadziała technologia Smart Delivery i po jednorazowym zakupie będzie można pobierać odpowiednie wersje na obie generacje konsol.

W co jeszcze można zagrać na Xbox Series X?

Microsoft przypomniał, że na nowym sprzęcie pojawią się gry pisane z myślą wyłącznie o tej konsoli i takie, co trafią od razu do usługi Xbox Game Pass. Wśród nich są The Medium, Scorn i Tetris Effect: Connected i to w zasadzie jedyne trzy produkcje, w które nie zagra się ani u konkurencji, ani na Xbox One X.

Do tego dojdą usprawnione wersje 40 wydanych już gier takich jak Destiny 2, Forza Horizon 4, Gears 5, Ori and the Will of the Wisps, Madden NFL 21 itp. A kiedy jakieś nowości od Microsoft Studios? Pewnie jak wszystko w tej firmie, czyli „za pół roku”. Jej zapowiedzi są niczym kartka w barze: „jutro piwo gratis”.

Oczywiście najwięksi fani marki Xbox i tak zacierają ręce na premierę.

Jeśli wierzyć najświeższym doniesieniom, ta powinna nastąpić już 6 listopada 2020 r. Jeśli to się potwierdzi, Xbox Series X trafi do sklepów wcześniej niż wiele zapowiedzianych na koniec tego roku gier z poprzedniej generacji — a kto wie, może i zadebiutuje przed konkurentem w postaci PlayStation 5.

Premiera sprzętu nowej generacji na początku listopada oznacza też, że w polskiego Cyberpunka 2077, którego premierę przełożono na 19 listopada, będzie można zagrać od razu na Xbox Series X. Gra od CD Projekt RED nie jest jednak wymieniana przez Microsoft jako zoptymalizowana z myślą o jego nowej konsoli.