W dużym domu nie wystarczy zwykły router. Oto Orbi WiFi 6 RBK853 od Netgeara

Gdy w pierwszej dekadzie XXI wieku podpisałem umowę z dostawcą internetu, oferował polaczenie 256 kb/s. Po kilkunastu latach ten sam operator dostarcza do mojego mieszkania internet o prędkości 1 Gb/s.

W tym czasie doszło do rewolucji technologicznej, która sprawiła, że jednym z najważniejszych elementów naszego świata stał się smartfon. Dziś kręcimy i oglądamy wideo w 4K, a filmy i muzykę odtwarzamy nie z płyt, ale z serwisów streamingowych. Urządzenia mobilne stały się centrami dowodzenia naszych domów. Za ich pomocą możemy podczas urlopu podejrzeć obraz z kamery, by upewnić się, że wszystko jest w porządku, opuścić rolety czy sterować światłem.

Jeszcze parę lat temu w naszych bezprzewodowych sieciach domowych funkcjonowało kilka urządzeń. Dziś mamy ich po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt. Smartfony (najczęściej kilka w każdym domu), laptopy, tablety, telewizory, urządzenia Smart TV, czytniki ebooków, drukarki, konsole, gogle VR, roboty odkurzające, inteligentne gniazdka, oświetlenie, kamery, lodówki... Wymieniać można jeszcze długo.

Nic dziwnego, że wymagania wobec sieci rosną, a zwykły router przestaje wystarczać. W większych mieszkaniach i domach sięgamy po wzmacniacze sygnału, ale rzadko kiedy działają idealnie. Niezbyt zachęcająca jest również konieczność przełączania się między urządzeniami.

System mesh to znacznie lepsze rozwiązanie.

Nie lubię polskiego określenia „sieć kratowa”, znacznie częściej posługuję się angielskim określeniem mesh. Rozwiązanie to oferuje system połączonych ze sobą urządzeń, które zapewniają jeden identyfikator SSID. Mimo że przemieszczając się po domu łączymy się z różnymi „stacjami”, będącymi składowymi sieci, z punktu widzenia naszych smartfonów czy innych urządzeń znajdujemy się w jednej sieci. Przy dobrze skonfigurowanej sieci w każdym z pomieszczeń będziemy mieć optymalny zasięg WiFi, bez znaczenia, jak daleko od routera się znajdujemy. Zapewnią go nam satelity.

Co w sytuacji, gdy mamy naprawdę duży dom?

System Orbi WiFi 6 oferowany przez Netgeara poradzi sobie w dużych domach o powierzchni do 700 m2. Jednocześnie składa się tylko z trzech elementów - routera i dwóch satelitów. Każda ze „stacji” systemu Orbi wygląda identycznie i jest jednocześnie dobrze zaprojektowana wizualnie, oferując nowoczesny i przyjemny dla oka design. Wspominam o tym, bo coraz częściej przykładamy uwagę do tego, by nasz sprzęt komponował się z elementami umeblowania, a przynajmniej oczekujemy, by był estetyczny.

Nazwa Orbi WiFi 6 zdradza, że mamy do czynienia ze standardem WiFi 6. To najnowocześniejszy oferowany przez rynek system łączności bezprzewodowej WiFi. Oferuje 4-krotnie większą przepustowość dzięki wykorzystaniu kanału o szerokości 160 MHz i wyższą o 25 do 40 proc. prędkość niż standard 802.11ac, zwany rzadziej WiFi 5. W sieci Orbi WiFi 6 może pracować równocześnie nawet 100 urządzeń.

Oczywiście WiFi 6 jest wstecznie kompatybilne z wcześniejszymi standardami, dlatego nie musimy się martwić o to, że któreś z naszych urządzeń nie obsługuje najnowszej inkarnacji sieci bezprzewodowej.

Dzięki WiFi 6 nasz mesh obsłuży w każdym z pomieszczeń strumieniowanie wideo 4K i 8K.

Orbi WiFi 6 Netgeara pracuje w 3 zakresach: 2,4 GHz i 5 GHz. To ważne, bo choć częstotliwość 2,4 GHz oferuje słabsze parametry niż 5 GHz, to nadal wiele urządzeń obsługuje tylko ten zakres. W moim przypadku mam tak z czytnikiem e-booków i przystawką Smart TV.

Wspomniałem o 3 zakresach. Trzeci, to rodzaj łącza dosyłowego pracującego na częstotliwości 5 GHz. Jego zadaniem jest zapewnienie płynnej komunikacji między głównym elementem systemu, czyli routerem oraz satelitami.

Do routera musimy oczywiście „dostarczyć” połączenie kablem, dlatego ważne są porty. Router wyposażony został w port WAN 2,5 Gb/s i cztery porty Gigabit Ethernet. Satelity posiadają zaś po cztery porty Gigabit Ethernet. Dodatkowo możemy zwiększyć przepustowość, agregując dwa porty WAN i LAN.

Brzmi to skomplikowanie, a jak wygląda konfiguracja?

Jest banalnie prosta. Możemy ją przeprowadzić za pomocą aplikacji Orbi dostępnej w Apple AppStore i Google Play. Po uruchomieniu i zalogowaniu do konta Netgear, skanujemy kod QR na routerze, podłączamy kable i rozmieszczamy poszczególne elementy systemu. Dioda poinformują nas odpowiednim kolorem czy satelity są we właściwej odległości od routera.

W kontekście aplikacji mobilnej należy wspomnieć również o ochronie w ramach Netgear Armor. Producent współpracuje z BitDefender w zakresie ochrony przeciwko wirusom i złośliwemu oprogramowaniu. Z poziomu aplikacji Orbi będziemy informowani o incydentach bezpieczeństwa w naszej sieci i na naszych urządzeniach. System będzie blokował podejrzane witryny, dbał o ochronę przed kradzieżą i wyłudzeniem danych. Dodatkowo aplikacja oferuje rating bezpieczeństwa. Pod uwagę brany jest router i podłączone do niego urządzenia. Im wyższy wynik, tym większy poziom ochrony. Przy okazji otrzymamy rekomendacje pomagające poprawić poziom bezpieczeństwa naszej sieci i urządzeń do niej podłączonych.

Aplikacja Orbi pozwoli na przeprowadzenie testów prędkości sieci i zarządzanie urządzeniami, wyświetli także mapę sieci. Z jej poziomu będziemy mogli utworzyć sieć dla naszych gości.

Tekst powstał we współpracy z marką Netgear.