Wakacje w Turcji. Na jakie ograniczenia trzeba się przygotować w związku z koronawirusem?

Szalejąca na świecie od początku roku pandemia zachorowań na COVID-19 zmieniła nasze życie nie do poznania. Po pierwszej fali i spowodowanym nim szoku wiele osób jednak wraca do normalnego życia i przystosowuje się do aktualnej sytuacji. Korzystając z urlopów, część z nas decyduje się wyjechać na wakacje za granicę.

Jeżeli zamierzasz wybrać się do Turcji, przeczytaj jakie ograniczenia na Ciebie czekają i jak przygotować się do wyjazdu.

Aktualnie możliwy jest wjazd do Turcji wszystkimi drogami za wyjątkiem granicy lądowej z Iranem.

Aktualnie nie ma obowiązku odbycia 14-dniowej kwarantanny po wjeździe do kraju, choć jeszcze niedawno ta obowiązywała.

Linie lotnicze Turkish Airlines przywróciły w czerwcu połączenia do kilkunastu miast europejskich, aczkolwiek nie było wśród nich żadnego miasta w Polsce.

Dzisiaj, 29 lipca, wznowiono ruch lotniczy z Polski do Turcji. Reagując na ten ruch, biura podróży oferują już bilety na pierwsze loty czarterowe, które rozpoczną się na początku sierpnia.

Turcja – ograniczenia w związku z koronawirusem.

Mimo zniesienia przez władze tureckie większości zakazów, na terenie kraju wciąż obowiązują ograniczenia liczby osób przebywających w przestrzeniach zamkniętych. We wszystkich pomieszczeniach dostępnych publicznie obowiązuje nakaz noszenia maseczek zasłaniających usta i nos oraz utrzymywania dystansu społecznego.

W celu zminimalizowania ryzyka zarażenia koronawirusem w trakcie wakacji Ministerstwo Turystyki sprawdza i certyfikuje wszystkie hotele, motele i inne obiekty oferujące miejsca noclegowe. W ramach programu certyfikacji sanitarnej sprawdzane są środki bezpieczeństwa wprowadzone w jednostkach oferujących usługi transportowe i turystyczne.

Lotniska w Turcji wprowadziły dodatkowe środki ostrożności.

Władze tureckie zapewniają bezpłatne maseczki ochronne, których noszenie jest obowiązkowe na terenie wszystkich terminali tureckich lotnisk. Zarówno turyści jak i pracownicy lotnisk mają do swojej dyspozycji maty i kabiny dezynfekcyjne, a przy wejściach do budynków instalowane są kamery termowizyjne pozwalające na pomiar temperatury ciała osób wchodzących i wychodzących z budynku.

Wakacje w Turcji 2020 r. mogą skończyć się kwarantanną.

W przypadku skierowania na kwarantannę na terenie Turcji turyści odbywają ją w pokoju odseparowanym od pozostałych mieszkańców hotelu lub ośrodka. Osoby towarzyszące osobie podejrzanej o zarażenie koronawirusem także przechodzą test na jego obecność. Jeżeli wynik testu będzie negatywny, mogą one normalnie kontynuować pobyt.

Hotele w Turcji w 2020 r. wyglądają inaczej.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Turystyki wszystkie hotele zostały zobowiązane do zmniejszenia liczby gości o połowę, aby możliwe było zachowanie odpowiednich odległości między turystami. Wszyscy pracownicy personelu hotelowego mają obowiązek noszenia maseczek i stosowania środków ochronnych oraz wykonywania regularnych testów na koronawirusa. W każdym hotelu całodobowo musi być zapewniona opieka medyczna lekarza lub pielęgniarki.

Przy wszystkich drzwiach do hoteli wykonuje się pomiary temperatury ciała tak turystów, jak i pracowników.

