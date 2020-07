KFC podbija stawkę. Będzie drukowało swoje kurczaki

53 interakcji

KFC ogłosiło właśnie nawiązanie współpracy z rosyjską firmą biotechnologiczną 3D Bioprinting Solutions. Owocem tej kooperacji mają być… drukowane kawałki kurczaka w niepodrabialnej i kojarzonej na całym świecie panierce.

Pomysł jest bardzo ciekawy i polega na sztucznej, czy też laboratoryjnej produkcji mięsa drobiowego. Przedstawiciele 3D Bioprinting Solutions twierdzą, że firma dysponuje technologią, która umożliwia tzw. druk addytywny żywej tkanki komórkowej. Szczegóły działania tej technologii pozostają dobrze strzeżoną i bardzo cenną tajemnicą. Możemy tylko spekulować, że metoda opracowana przez Rosjan jest już na tyle skuteczna, żeby przekonać KFC do zainwestowania w nią.

Drukowanie kurczaka

Współpraca będzie wyglądać następująco: KFC ma dostarczyć Rosjanom wszystkie niezbędne składniki do druku wszystkich niezbędnych komponentówa, łącznie z ich sławną panierką, a Rosjanie z kolei mają opracować proces technologiczny, który umożliwi drukowanie gotowych do smażenia i wrzucenia do kubełka sztucznych kawałków kurczaka. Celem nadrzędnym jest wydrukowanie mięsa, które smakiem w żadnym stopniu nie odbiegałoby od obecnego standardu sprzedawanych przez KFC produktów.

Przedstawiciele KFC chwalą się również tym, że biodruk kawałków kurczaka jest znacznie bardziej przyjazny dla środowiska, zużywa mniej zasobów naturalnych oraz nie emituje tak dużej ilości gazów cieplarnianych jak standardowe metody hodowli drobiu.

O wiele ciekawszym wątkiem jest jednak to, czy cały ten eksperyment rzeczywiście się uda. Jak dotąd badania na temat biodruku 3D dowodzą, że produkowany w ten sposób materiał komórkowy jest wielce niestabilny, przez co o zastosowaniu tej technologii np. do druku narządów potrzebnych do przeszczepów możemy zapomnieć. Z drugiej strony, chrupiące kawałki kurczaka stanowią zapewne o wiele mniejsze technologiczne wyzwanie.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze wydrukowane kurczaki zaczną być sprzedawane klientom moskiewskich KFC jeszcze tej jesieni.