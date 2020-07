Na ekranie iPada nic nie zobaczysz, jeśli nie będziesz miał okularów Apple Glass. Niezły patent

130 interakcji

Apple opatentował mechanizm, który miałby zapewnić nam maksymalną prywatność podczas obcowania z tabletem. Treść wyświetlacza miałaby być widoczna tylko dla posiadacza sparowanych z urządzeniem okularów.

O okularach Apple Glass wiemy bardzo niewiele. Apple w zasadzie tylko potwierdził oficjalnie, że eksploruje rynek elektroniki ubieralnej – udało nam się jednak złowić kilka plotek na ich temat. Teraz poznajemy jedną z ich potencjalnych funkcji.

Piszę potencjalnych, bowiem źródłem informacji jest wniosek patentowy. A wnioski patentowe, jak nas doświadczenie uczy, służą głównie do zabezpieczania pomysłów przed konkurencją, rzadko kiedy trafiają do produktów końcowych. Ten jednak jest bardzo ciekawy – trzymam kciuki, by jednak stał się częścią okularów Apple’a.

Apple Glass pozwolą dojrzeć na wyświetlaczu treści, których nie widzą inni.

Według patentu iPad po wejściu w tryb prywatności miałby całkowicie wyłączać swój wyświetlacz poza czujnikiem interfejsu dotykowego. Treści, które powinny być wyświetlane przez ekran iPada, miałyby być widoczne tylko na wyświetlaczu okularów Apple Glass. Za idealne dopasowane ich do tegoż ekranu odpowiadałaby technika rozszerzonej rzeczywistości.

Taki mechanizm, jeśli by działał poprawnie, mógłby okazać się nieco praktyczniejszy od tych obecnie stosowanych przez wybranych producentów. Najciekawsze z istniejących rozwiązań stosuje firma HP, której laptopy mogą przechodzić w specjalny tryb wyświetlania, obniżający do minimum kąty widzenia, dzięki czemu treść na ekranie widzi tylko osoba bezpośrednio przed laptopem. Taki tryb wpływa jednak na jakość obrazu, czemu wynalazek Apple’a – jak wynika z opisu we wniosku patentowym – ma zaradzić.

Nawet jeśli pomysł ostatecznie nie trafi do produktów Apple’a, wniosek patentowy sugeruje nam mimochodem dodatkową informację. Mechanizm, by działać, wymaga bardzo precyzyjnych czujników przestrzeni i porządnego, prawdopodobnie holograficznego wyświetlacza. Apple Glass zapowiadają się na wyjątkowo zaawansowany gadżet. Ciekawe za ile lat trafią na rynek…