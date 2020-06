Końcówka roku szkolnego nie wyglądała tak, jak się tego spodziewaliśmy, ale pewne rzeczy zostały na swoim miejscu: MediaMarkt przygotował promocję na koniec szkoły.

Co prawda w tym roku ze względu na pandemię koronawirusa coroczna promocja MediaMarkt będzie wyglądała nieco inaczej niż ostatnio, bo firma nie będzie rozdawała zniżek za dobre oceny na świadectwie, gdyż szkoły świadectw w typowy sposób teraz nie wydają, ale nic straconego. W ramach nowej akcji MediaMarkt i tak pojawi się mnóstwo ciekawych promocji.

Atrakcyjne zniżki na elektronikę ucieszą zarówno świeżo upieczonych absolwentów, jak również ich rodziców i dydaktyków. Promocja o nazwie Red Friday, której nazwa nawiązuje oczywiście do Czarnego Piątku, tak jak i jej amerykański protoplasta nie ograniczy się do ostatniego dnia tygodnia roboczego.

Ze zniżek w MediaMarkt będzie można skorzystać przez cały weekend od 26 do 30 czerwca 2020 r. To idealny moment, by po zakończeniu tego niesamowicie stresującego roku szkolnego wreszcie odpocząć i zafundować sobie dobry start na wakacje. Najwyższa pora na zasłużony odpoczynek.

Do kogo kierowana jest promocja Red Friday w MediaMarkt?

Początek sezonu urlopowego to też idealny czas, by wyposażyć się w nowe sprzęty i odświeżyć domowe wyposażenie. Gadżety elektroniczne mogą okazać się bardzo pomocne przy czynnym wypoczynku, co pozwoli na urlopie się nie tylko zrelaksować, ale również zadbać o kondycję oraz zdrowie.

Z promocji mogą skorzystać wszyscy klientów sieci, ale jej organizatorzy skupili się przede wszystkim na potrzebach uczniów, studentów oraz ich nauczycieli i profesorów. To w końcu oni kilka miesięcy temu z dnia na dzień musieli stanąć przed wyzwaniami, jakie niosła za sobą nauka zdalna.

Co warto kupić podczas MediaMarkt Red Friday?

Nadchodzące wakacje to też czas wytchnienia dla rodziców, którzy dzielili się z pociechami dostępem do komputerów i tabletów zapewniających dostęp do sieci oraz pilnować, by ich dzieciaki wykonywały powierzone im zadania.

Każda z tych grup oddycha teraz z ulgą i każda znajdzie w ofercie MediaMarkt coś dla siebie — wystarczy sprawdzić aktualne oferty na stronie internetowej sklepu. My zaś przyjrzeliśmy się tym promocjom i wybraliśmy najciekawsze z nich.

1. Huawei P Smart 2019 — smartfon za 599 zł zamiast 699 zł

To niedrogi smartfon z 6,21-calowym ekranem o proporcjach 19,5:9 i rozdzielczości Full HD+, czyli 2340 na 1080 pikseli. Napędza go procesor Kirin 710, a system i dane przechowuje się na wbudowanym dysku o pojemności 64 GB.

Do tego dochodzą akumulator o pojemności 3400 mAh oraz moduły takie jak LTE i NFC oraz aparaty (przedni 8 Mpix, tylny 13 Mpix + 2 Mpix). Oba pozwolą właścicielowi zrobić świetne pamiątkowe fotografie na urlopie.

2. Samsung Galaxy Note 10 Lite — smartfon za 1999 zł zamiast 2649 zł

Świetny smartfon w jeszcze lepszej cenie — Galaxy Note 10 Lite od firmy Samsung to przedstawiciel topowej linii produktów tego koreańskiego producenta, której wyróżnikiem jest chowany w obudowie rysik S Pen. Urządzenie o świetnych parametrach (6,7-calowy ekran Full HD+ typu AMOLED, potrójny aparat główny 3x 12 Mx, procesor Exynos 9810, 6 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, akumulator 4500 mAh z szybkim ładowaniem 25 W) kosztuje teraz znacznie mniej niż zwykle.

3. Asus F543BA-DM792T — laptop za 1799 zł zamiast 1899 zł

Asus F543BA to uniwersalny laptop o bardzo dobrych parametrach. Jego sercem jest dwurdzeniowy procesor AMD® A9-9425 3.1 GHz (3.7 GHz turbo), który uzupełnia 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256-gigabajtowy dysk typu SSD. Obraz generowany przez podzespoły generowany jest z kolei na 15,6-calowym monitorze o rozdzielczości Full HD.

4. Samsung UE65TU8502U — telewizor za 3199 zł zamiast za 3699 zł

Co prawda wakacje kojarzą się nam przede wszystkim z wyjazdami, ale poza domem jesteśmy zwykle jedynie około dwóch tygodni, a pozostały czas spędzamy w domu. Dobrym sposobem na umilenie sobie tego okresu może być zakup telewizora. Samsung UE65TU8502U, czyli 65-calowy Smart TV o rozdzielczości 4K z systemem TizenOS z pewnością będzie dobrym wyborem.

5. Beko AWUE6511BWW3 — pralka za 799 zł zamiast 949 zł

Nie samymi podróżami i rozrywką człowiek żyje. Osoby, które myślą teraz nie o wyjeździe i telewizji, a o zakupie pralki, powinny rozważyć model Beko AWUE6511BWW3 w klasie energetycznej A+++ i z technologią AquaFusion, która pozwala na lepsze wykorzystanie detergentu. Dzięki temu zaoszczędzimy nawet do 20% proszku do prania!

6. Philips 5000 Series LatteGo PianoBlack EP5330/10 — ekspres ciśnieniowy za 2199 zł zamiast 2499 zł

Wakacje, nie wakacje, ale zwykle pierwsze kroki po obudzeniu się i tak kierujemy do kuchni i nie ma nic lepszego niż pyszna ciepła kawa o poranku, a taką potrafi przygotować ekspres ciśnieniowy marki Philips. Urządzenie o mocy 1850 W i maksymalnym ciśnieniu 15 bar potrafi przygotować sześć różnych rodzajów kaw, w tym mleczne przy użyciu prostego w obsłudze systemu do kaw mlecznych LatteGO.





7. Zestaw do zabudowy: płyta indukcyjna Bosch + piekarnik Bosch za 1999 zł zamiast 2548 zł

W ramach promocji Red Friday w MediaMarkt można nabyć również zestawy kilku urządzeń, w tym np. płytę indukcyjną oraz piekarnik marki Bosch. Za oba urządzenia w stylowym czarnym kolorze kupione jednocześnie należy zapłacić teraz o aż 549 zł mniej niż poza promocją.

Płyta indukcyjna Bosch PUE611BB1E jest wyposażona w funkcję PowerBoost dla wszystkich stref grzewczych, co znacznie przyspiesza gotowanie, posiada timer dla każdego pola i zapbezpieczenie przed uruchmoieniem przez dzieci.

Wielofunkcyjny piekarnik elektryczny Bosch HBA534EB0 oferuje siedem różnych funkcji grzania i nie zabrakło w nim termoobiegu 3D, a dzięki prowadnicom teleskopowym można bardzo łatwo wyjmować blachy do pieczenia.

Na indywidualne promocje mogą liczyć też członkowie Klubu MediaMarkt.

Klubowiczem może zostać każdy — wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej lub w jednym ze sklepów stacjonarnych MediaMarkt, aby od razu uzyskać szereg przywilejów stałego klienta. Wśród benefitów, jakie przewidziano dla osób zapisujących się do klubu, znajdują się:

rabatowy kupon powitalny;

nagrody niespodzianki za kolejne zakupy;

akcje promocyjne skierowane specjalnie do klubowiczów.

Co istotne, każda transakcja jest rejestrowana na koncie kupującego, więc nie trzeba już zachowywać na przyszłość paragonów, co ułatwia proces reklamacji. Warto też pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu, by uszkodzenie mechaniczne sprzętu nie popsuło nam długo wyczekiwanego urlopu.

Ubezpieczenie Gwarancja Plus w MediaMarkt

Coraz więcej klientów decyduje sią na dodatkowe ubezpieczenie zakupionych urządzeń - i słusznie! W razie zdarzenia losowego. nie tracą czasu naszukanie serwisu, który podejmie się naprawy uszkodzonego sprzętu ani o pieniądze, które trzeba będzie na nią wydać. To są elementy wliczone w cenę pakietu ubezpieczeniowego Gwarancja Plus, który obejmuje takie zdarzenia losowe jak:

awarie;

przepięcia;

uszkodzenia powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku,;

kradzieże i rabunki.

Dostępne rodzaje ubezpieczenia są dostosowane do konkretnych urządzeń i zdarzeń, które w ich przypadku mogą wystąpić. Daje nam to pewność, że nie płacimy więcej, niż powinniśmy.

Warto przy tym wspomnieć, że możemy również liczyć na dodatkowe odszkodowanie za skutki nieuprawnionego użycia telefonu w przypadku jego kradzieży (do 1800 zł), a także rekompensatę za rozmrożoną żywność, gdy popsuje się nam lodówka. Co istotne, Gwarancja Plus obowiązuje na całym świecie, czyli niezależnie od tego, gdzie znajduje się sprzęt, ubezpieczenie obowiązuje i to nawet 5 lat od zakupu.

* Materiał powstał przy współpracy z MediaMarkt