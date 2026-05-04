4 gry Star Wars i jeden mod na 4 maja. Dzień święty święć

„Gwiezdne wojny” to rozwijane od blisku pięciu dekad uniwersum, na które prócz filmów kinowych oraz seriali składają się książki, komiksy oraz uwielbiane przez miliony graczy gry. Tych ostatnich pojawia się cała masa, a co roku 4 maja to idealny moment na to, by uzupełnić braki w kolekcji w promocyjnych cenach.

A czemu akurat tego dnia warto to zrobić? To proste! 4 maja, czyli po angielsku „May the 4th”, brzmi bardzo podobnie do słynnej frazy „May the Force [be with you]”. Od lat fani, jak i Disney oraz inne firmy zajmujące się rozwijanem tego uniwersum, świętują wraz ze swoimi klientami, w tym za pośrednictwem promocji.

Dotyczy to, rzecz jasna, również gier wideo. Te można dzisiaj kupić taniej niż zwykle w sklepach pokroju Steam, Epic Games Store, PlayStation Store czy Microsoft Store. Przecenione zostało multum tytułów, ale z okazji 4 maja wybrałem 4 najciekawsze oferty (oraz bonusową - z pewnego punktu widzenia).

1. Star Wars Dark Forces Remaster - zostań Rebeliantem

Gra wydana została pierwotnie w 1995 r., ale doczekała się naprawdę niezłego remastera. Wcielamy się tu w najemnika Kyle’a Katarna współpracującego z Rebelią w czasach, gdy Imperium było u szczytu swojej potęgi. Wraz ze swoją partnerką, Jan Ors, wyruszył na misję zdobycia planów przerażającej stacji bojowej nazywanej Gwiazdą Śmierci, a potem odkrył sekrety projektu Dark Trooper.

Gra należy do gatunku FPS-ów, a Kyle Katarn w walce ze szturmowcami i szumowinami spod ciemnej gwiazdy używa najróżniejszych broni, w tym blasterów dysponujących różnymi trybami ognia. Na przestrzeni kampanii spotyka bohaterów i złoczyńców znanych z filmów oraz odwiedza takie lokacje jak barka Jabby, Coruscant oraz pokład Niszczyciela Gwiezdnego.

Star Wars Dark Forces Remaster kupisz teraz na platformie Steam za 69,49 zł (50% zniżki). W sklepie PlayStation Store grę można kupić za 65,50 zł, a w Microsoft Store za 68,74 zł.

2. Star Wars Outlaws - zostań przemytnikiem

Najnowsza gra z uniwersum „Gwiezdnych wojen” stworzona została przez studio Ubisoft. Wcielamy się w niej w młodą przemytniczkę, Kay Vess, która w czasach niedługo po Bitwie o Hoth próbuje sobie ułożyć życie w odległej galaktyce podróżując pomiędzy takimi planetami jak Akiva, Kijimi, Tatooine i Toshara, gdzie zdobywa wpływy w różnych przestępczych syndykatach.

Mamy tutaj do czynienia z grą typu open-world, która pozwala nam zwiedzać planety pełne misji fabularnych oraz opcjonalnych oraz masy innych aktywności, takich jak np. gra w Sabaka. Bohaterce towarzyszy zwierzak o imieniu Nix, który pomaga jej zarówno w skradaniu się, jak i w walce - czy to z przedstawicielami gangów takich jak Syndykat Pyke’ów czy Crimson Dawn, czy to ze szturmowcami.

Star Wars Outlaws kupisz teraz na platformie Steam oraz w Epic Games Store za 72,47 zł (75% zniżki) oraz w Microsoft Store za 87,49 zł. W sklepie PlayStation Store można kupić wersję Deluxe za 131,70 zł.

3. Star Wars Squadrons - zostań pilotem

Jeśli oglądając „Gwiezdne wojny” marzyliście nie o tym, by władać Mocą i machać świecącym kijkiem lub o strzelaniu z blasterów, tylko o tym, by zasiąść za sterami jednego z myśliwców, to świetnym wyborem będzie Star Wars Squadrons. Gra posiada tryb multiplayer, w którym walczą ze sobą dwa pięcioosobowe zespoły w dwóch różnych trybach: Dogfight i Fleet Battle.

Każda z frakcji ma do dyspozycji cztery myśliwce, od tych ogólnego przeznaczenia (X-Wing i TIE Figher), przez przechwytujące (A-Wing i TIE Interceptor) i bombowce (Y-Wing i TIE Bomber) aż po wspierające (U-Wing i TIE Reaper). Oprócz tego w Star Wars Squadrons mamy do dyspozycji kampanię osadzoną fabularnie po „Powrocie Jedi” przedstawiającą punkt widzenia obu stron konfliktu.

Star Wars Squadrons kupisz teraz na platformie Steam, w Epic Games Store oraz w Microsoft Store za 17,99 zł (90% zniżki). Dostępna jest także w PlayStation Store za 20,28 zł.

Powstało mrowie gier łączących motyw „Gwiezdnych wojen” z ikonicznymi klockami na ekranach konsol oraz komputerów, a najnowszą z nich jest „Lego Star Wars: Skywalker Saga”. Zabiera nas ona na przygodę rozciągającą się na wszystkie trzy główne ery odległej galaktyki - od powstania Imperium pod wodzą Sheeva Palpatine’a aż po jego klęskę i upadek Najwyższego Porządku.

Gra dostępna jest w kilku wersjach, w tym w postaci „Lego Star Wars: Skywalker Saga Galactic Edition”. To kompletne wydanie, w którym zawarte zostały dodatki inspirowane filmami takimi jak „Łotr 1” czy „Han Solo”, serialami pokroju „Mandolarianina” i „Księgi Boby Fetta” oraz animacjami, w tym „Wojnami klonów” oraz „Parszywą zgrają”. Do tego w bonusie jest nawet… pakiet wakacyjny.

Lego Star Wars: Skywalker Saga kupisz teraz na platformie Steam za 45,80 zł (80% zniżki). Gra dostępna jest również w sklepach Microsoft Store i PlayStation Store za 51,80 zł.

Bonus: „Starfield” z modem „Star Wars”

Jeśli jesteście spragnieni kolejnej przygody w odległej galaktyce, ale dotychczas wydane gry albo już macie za sobą, albo nie jesteście nimi z jakiegoś powodu zainteresowani, to mam jeszcze jedną propozycję: zainstalujcie sobie zestaw modów zebrany pod banderą Star Wars Genesis do gry Starfield wraz z dodatkiem o nazwie Shattered Space w wersji na PC ze Steama.

Ten zbiorczy mod kompletnie przerabia grę wydaną przez Microsoft, przenosząc nas do świata inspirowanego „Gwiezdnymi wojnami” pełnego dobrze znanych fanom kosmitów, blasterów, pancerzy, mieczy świetlnych, statków, Mocy itd. Dostajemy tutaj nie tylko tematyczną piaskownicę - zmieniono bowiem nie tylko oprawę graficzną, ale i fabułę wraz z przepisaniem od zera linii dialogowych.

Sam ostrzę sobie przy tym już zęby na kolejną grę wideo z uniwersum „Star Wars”, którą zapowiedziano na 6 października 2026 r. Jest nią „Galactic Racer”, czyli duchowy spadkobierca kultowego już „Star Wars Episode I - Racer” z 1999 r. W tym tytule ogłoszonym na zeszłorocznej gali The Game Awards 2025 będziemy ścigać się na mniej lub bardziej znanych planetach w bolidach inspirowanych „Mrocznym Widmem”.

Piotr Grabiec 04.05.2026 13:23

