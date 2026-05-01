Klocki Gwiezdnych Wojen na May the 4th. Jakoś… wybrałem najlepsze zestawy

4 maja to nie jest zwykła data w kalendarzu fana Gwiezdnych Wojen. To nieoficjalne, międzynarodowe święto sagi znane szerzej jako Star Wars™ Day. To właśnie tego dnia cały świat powtarza żartobliwe, popkulturowe hasło May the 4th be with you. Ta gra słów, nawiązująca do kultowego May the Force be with you (Niech Moc będzie z tobą), wypłynęła jeszcze w latach 70., a z czasem przerodziła się w globalne święto wymyślone i napędzane przez samych fanów.

Dzisiaj Star Wars™ Day to nie tylko maratony filmowe, zloty cosplayerów czy specjalne premiery na platformach VOD. To również - a dla wielu przede wszystkim - wielkie święto miłośników klocków.

LEGO od lat wykorzystuje tę okazję, by na początku maja odpalić prawdziwą bombę: nowe zestawy, ekskluzywne prezenty i dodatkowe atrakcje dla członków programu LEGO Insiders. W 2026 r. cała zabawa startuje już 1 maja i potrwa do 6 maja, a jej absolutną kulminacją - zgodnie z tradycją - będzie 4 maja.

Główna atrakcja: Myśliwiec N-1™ Mandalorianina (75442)

Tegorocznym gwoździem programu i obiektem pożądania każdego kolekcjonera jest zupełnie nowy zestaw LEGO Star Wars™ Myśliwiec N-1™ Mandalorianina (75442). To pierwszy w historii, potężny model N-1 wydany w prestiżowym formacie Ultimate Collector Series (UCS), odwzorowujący myśliwiec znany z serialu The Book of Boba Fett oraz trzeciego sezonu The Mandalorian.

Mamy tu do czynienia z klasyczną, smukłą sylwetką statku z Naboo, ale solidnie przerobioną po mandaloriańsku: z surowymi panelami, gołą, odsłoniętą mechaniką i całą masą fantastycznych detali. To projekt, który docenią dorośli fani oraz bardzo doświadczeni konstruktorzy szukający imponującego modelu typowo na półkę.

Zestaw oferuje mocno rozbudowaną bryłę, pieczołowicie dopieszczony kokpit, sekcję silnikową wykorzystującą zaawansowane techniki budowania oraz oczywiście minifigurki samego Mandalorianina i uroczego Grogu.

Dostępność: Członkowie programu LEGO Insiders dostają wcześniejszy dostęp do statku w dniach 1-3 maja. Od 4 maja zestaw trafi do otwartej sprzedaży.

Cena katalogowa: 1079,00 zł. Mówimy więc o dużym, typowo kolekcjonerskim zakupie - idealnym na hasło raz a dobrze z okazji święta sagi.

Zasady gry, czyli prezenty na LEGO Star Wars™ Day (1-6 maja)

Święto LEGO Star Wars™ Day to jednak nie tylko premiery nowych pudełek, ale przede wszystkim klasyczny i wyczekiwany format prezentów za zakupy (tzw. GWP - Gift With Purchase). W tym roku zaplanowano aż trzy różne gratisy. Zasada jest prosta: im większy koszyk, tym ciekawszy bonus odbierzesz.

Ozdoba z Mandalorianinem™ i Grogu™ (5010320)

Od 1 do 6 maja każda osoba, która zakupi premierowy model N-1 Starfighter (75442), otrzyma w prezencie dodatkowy, ekskluzywny zestaw. Przedstawia on Mandalorianina i Grogu w formie dekoracyjnego displaya, idealnie pasującego na biurko fana. Warto pamiętać, że akcja ta trwa tylko do wyczerpania zapasów promocyjnych.

Mroczny Miecz (40917)

W tym samym, świątecznym terminie, robiąc zakupy z serii LEGO Star Wars™ na oficjalnej stronie LEGO.com i przekraczając wyznaczony próg minimalny (do którego z założenia nie wliczają się zamówienia typu pre-order), do Twojego koszyka automatycznie wpadnie legendarny Mroczny Miecz. Jest to rewelacyjny zestaw klocków stworzony do samodzielnego, satysfakcjonującego zbudowania. Całość uzupełnia dedykowana, estetyczna podstawka, która ułatwi bezpieczną i dumną ekspozycję gadżetu.

LEGO Star Wars™ Minimodel Brzeszczota™(30728)

Dla tych wszystkich fanów, którzy z różnych powodów chcą lub wolą świętować majowe wydarzenie skromniej, przygotowano miniaturową wersję kultowego statku Razor Crest. Pojawia się ona w koszyku jako darmowy dodatek, gdy tylko spełnisz wymóg zakupu określonych zestawów z linii LEGO Star Wars™ na wyznaczoną kwotę minimalną. Zasada do wyczerpania zapasów oraz wykluczenie przedsprzedaży z udziału w promocji obowiązują również w tym przypadku.

W praktyce oznacza to jedno: jeśli planujesz większe uzupełnianie gwiezdnowojennej kolekcji raz w roku - to właśnie początek maja jest tym momentem, w którym maksymalnie zoptymalizujesz i wykorzystasz każdą wydaną złotówkę.

Smart Play: gwiezdnowojenne kino… bez ekranów

Jeśli wolisz świętować May the 4th wspólnie z młodszymi fanami Mocy, fajną propozycją będą najnowsze zestawy LEGO SMART Play. To przełomowa technologia, która w magiczny sposób zamienia klasyczne, ciche modele w pulsujące, domowe soundtracki do Gwiezdnych wojen - całkowicie bez użycia aplikacji, tabletów czy patrzenia w rozpraszające ekrany.

Po zbudowaniu modelu, cała konstrukcja aktywnie reaguje na ruch i interakcje dziecka. Odpala charakterystyczne odgłosy silników, buczenie mieczy świetlnych czy świsty wieżyczek blasterowych, żeby młodzi konstruktorzy mogli totalnie zanurzyć się w porywającej akcji, cały czas obcując z fizycznymi klockami.

W ramach LEGO Star Wars™ Day szczególnie wyróżniają się trzy zestawy SMART Play:

SMART Play™: Myśliwiec TIE™ Dartha Vadera (75421) - 299,99 zł

Interaktywny myśliwiec Vadera wyposażony w odgłosy startu, lotu i ataku, z imperialną stacją paliwową oraz SMART figurką Dartha Vadera. Idealny wybór, jeśli w pokoju dziecięcym rządzi twardą ręką Imperium.

SMART Play™: X-Wing™ Czerwona Piątka Luke’a (75423) - 389,99 zł

Klasyczny, dobrze znany X-Wing Czerwona Piątka Luke’a z dźwiękami silników, efektami laserów i urokliwym, małym centrum dowodzenia do odgrywania misji Rebelii. W zestawie znajdziemy SMART Luke'a Skywalkera i SMART księżniczkę Leię.

SMART Play™: Pojedynek w sali tronowej i A-Wing™ (75427) - 699,99 zł

Zdecydowanie bardziej rozbudowany pakiet, w którym dostajemy legendarny pojedynek w sali tronowej Imperatora oraz dynamiczny atak A-Winga na Gwiazdę Śmierci. Model potrafi odtwarzać m.in. The Imperial March, odgłosy krzyżujących się mieczy świetlnych i donośny ryk silników A-Winga, co zamienia pokój w małą salę kinową z żywą, interaktywną scenografią.

Półka kolekcjonera: hełmy, statki i pyskate droidy

Jeśli innowacyjne Smart Play rezerwujesz raczej na prezent dla dzieci, to poniższe nowości uderzają już najmocniej w klimaty dorosłego, spokojnego kolekcjonowania. Stanowią też absolutnie idealne zapychacze koszyka przy okazji dobierania odpowiedniej kwoty, by załapać się na progi z darmowymi prezentami.

Hełm Jango Fetta™ (75408)

Klockowy, stylowy hełm słynnego łowcy nagród, zaprojektowany typowo do ekspozycji na półce w salonie czy na biurku w pracy. Przepięknie uzupełnia on dotychczasową linię hełmów LEGO Star Wars™ - szczególnie, jeśli postawisz go tuż obok Mandalorianina lub Boby Fetta.

Myśliwiec U-Wing Rebelii (75399)

Fenomenalny model U-Winga wprost z drugiego sezonu mrocznego serialu Andor. Skierowany jest on zdecydowanie do tych osób, które zdążyły zakochać się w poważniejszym, szpiegowskim i brudnym obliczu Gwiezdnych wojen.

Droid astromechaniczny Chopper (C1-10P)™ (75416)

Pozycja obowiązkowa dla wszystkich wiernych fanów seriali Ahsoka oraz Rebelianci - klockowa wersja zdecydowanie najbardziej pyskatego i neurotycznego astromecha w całej odległej galaktyce. To świetny, lekko komediowy akcent, który sprawdzi się w każdej kolekcji.

Jak najlepiej rozegrać tegoroczne święto?

Podejdź do tego strategicznie. Star Wars™ Day to obecnie trochę taki motoryzacyjny Czarny Piątek, ale dla fanów Gwiezdnych wojen - jedyna różnica polega na tym, że zamiast taniego telewizora kupujesz frachtowiec z hipernapędem albo kolekcjonerski myśliwiec z Mandalorianina.

Najrozsądniejsze podejście to zaplanowanie z wyprzedzeniem jednego, znacznie większego zakupu w roku. Wybierz potężnego Myśliwca N-1™ Mandalorianina jako centralny punkt tegorocznej kolekcji, dobierz do niego nieco mniejszy zestaw (np. nowy hełm Jango Fetta™ albo U-Winga), wskocz płynnie na odpowiedni próg wydatków i skasuj przy okazji gratisowy Darksaber oraz Razor Cresta.

A jeśli masz w domu młodych Padawanów? Wtedy możesz pójść zupełnie inną drogą: zbudujcie wspólnie interaktywne modele SMART Play™, odpalcie te kultowe, wibrujące dźwięki i zróbcie swoją własną, domową premierę na dywanie w salonie, zamiast po raz setny puszczać sagę w tle na telewizorze.

A całą resztę 4 maja spędź już tak, jak po prostu nakazuje nam wszystkim odwieczny fanowski kodeks: w ulubionej koszulce z logiem Rebelii, z dobrym kubkiem kawy i oczywiście szczerymi życzeniami: May the 4th be with you!

Oliwier Nytko 01.05.2026 09:00

Lokowanie produktu : LEGO

