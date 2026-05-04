Zaginiona galaktyka odnaleziona wewnątrz Drogi Mlecznej. Została dosłownie pożarta

Wewnątrz naszej Drogi Mlecznej odnaleziono resztki starożytnej galaktyki Loki. Wygląda na to, że została ona dosłownie pożarta przez naszą własną, a ślady tej kosmicznej katastrofy znajdują się stosunkowo blisko Ziemi.

Bogdan Stech
Wszechświat po raz kolejny udowadnia, że najciekawsze tajemnice kryją się tuż pod naszym nosem. Grupa astronomów wzięła pod lupę jedne z najstarszych gwiazd znajdujących się stosunkowo blisko Ziemi.

Wyniki okazały się sporym zaskoczeniem. Wszystko wskazuje na to, że te sędziwe obiekty wcale nie uformowały się w Drodze Mlecznej. Są one najprawdopodobniej ocalałymi szczątkami prastarej galaktyki karłowatej, która została brutalnie pożarta przez naszą galaktykę w czasach jej burzliwej młodości. Badacze nadali tej zaginionej w mrokach dziejów ofierze imię Loki.

W najnowszym badaniu opublikowanym na łamach Monthly Notices of the Royal Astronomical Society międzynarodowy zespół naukowców wziął na celownik 20 gwiazd znajdujących się w odległości około 6500 lat świetlnych od Słońca. To w skali kosmicznej zaledwie rzut kamieniem.

Astronomowie szukali obiektów o bardzo niskiej metaliczności. W żargonie astronomicznym oznacza to, że gwiazdy te składają się niemal wyłącznie z wodoru i helu, a cięższe pierwiastki stanowią w nich zaledwie mikroskopijny ułamek.

Taki skład chemiczny to niepodważalny dowód na ekstremalny wiek tych ciał niebieskich. Musiały one powstać w bardzo wczesnym wszechświecie, zanim potężne eksplozje supernowych zdążyły wyprodukować i rozsiać w przestrzeni cięższe materiały. Z tego powodu uważa się je za bezcenne, kosmiczne skamieniałości.

Widmo zaginionej galaktyki krąży po naszych orbitach

Do tej pory modele ewolucji galaktyk sugerowały, że tak stare i ubogie w metale obiekty powinny być rozsiane w halo naszej galaktyki, czyli w rozległym, z grubsza sferycznym obszarze otaczającym Drogę Mleczną. Problem w tym, że badana dwudziestka zachowuje się zupełnie inaczej. Krążą one niepokojąco blisko płaszcza galaktyki, czyli tam, gdzie znajduje się dysk Drogi Mlecznej.

Co więcej, ich orbity są spłaszczone i bardzo ekscentryczne. Jedenaście z nich porusza się zgodnie z kierunkiem rotacji naszej galaktyki, a dziewięć pędzi pod prąd. Gdybyśmy mieli do czynienia z przypadkową zbieraniną starożytnych gwiazd, ich skład chemiczny również byłby chaotyczny. Stało się jednak inaczej.

Obserwacje przeprowadzone za pomocą spektrografu wysokiej rozdzielczości ESPaDOnS w teleskopie Canada-France-Hawaii pozwoliły astronomom zmierzyć 23 różne właściwości chemiczne, w tym stężenie węgla, magnezu, wapnia, tytanu, baru czy europu.

Z początku wyglądały jak typowi przedstawiciele galaktycznego halo. Jednak głębsza analiza ujawniła, że ich chemiczne odciski palców są do siebie niezwykle zbliżone. Zamiast przypadkowej próbki wyciągniętej z gwiezdnego archiwum Drogi Mlecznej, naukowcy zobaczyli obiekty, które ewidentnie musiały uformować się w jednym, wspólnym i powiązanym chemicznie środowisku.

Galaktyczny cmentarz w naszym kosmicznym sąsiedztwie

Zapis chemiczny tych gwiazd opowiada historię brutalnych i potężnych zjawisk. Naukowcy odnaleźli w nich sygnatury wskazujące na to, że materiał do ich budowy pochodził z wysokoenergetycznych supernowych, hipernowych, a także z fuzji gwiazd neutronowych.

Wzorce pierwiastków, zwłaszcza tych powstających w procesie wychwytu neutronów, przypominają te spotykane w klasycznych galaktykach karłowatych, a nie w ich ultra-słabych, prymitywnych odpowiednikach. Oznacza to, że środowisko narodzin tych gwiazd było na tyle masywne, aby utrzymać i wymieszać materię wyrzuconą przez potężne kosmiczne eksplozje.

Brak znaczących różnic chemicznych między gwiazdami poruszającymi się zgodnie z ruchem Drogi Mlecznej i tymi lecącymi w przeciwnym kierunku to kolejna zagwozdka. Intuicja podpowiada, że tak skrajnie różne orbity to efekt zupełnie innych zdarzeń.

Kosmologiczne symulacje pokazują jednak inny, niezwykle fascynujący scenariusz. Zanim dysk Drogi Mlecznej w pełni się uformował i ustabilizował, jej struktura grawitacyjna była jednym wielkim, chaotycznym placem budowy.

Gdy do takiego kotła wpadł system wielkości galaktyki karłowatej, mógł zostać rozerwany w taki sposób, że jego gwiazdy rozbiegły się po przeróżnych, wręcz przeciwnych orbitach w pobliżu płaszczyzny dysku. Gdyby do zderzenia doszło później, uzyskanie takiej mieszanki byłoby fizycznie o wiele trudniejsze.

Zanosi się na to, że nad naszymi głowami mogą krążyć szczątki pradawnego przodka, rozerwanego na strzępy miliardy lat temu. Badacze tonują jednak emocje i zachowują naukowy sceptycyzm, przypominając, że 20 gwiazd to wciąż niewielka próba.

Odpowiedzi na pytania o naturę Lokiego, a także o to, czy wczesna historia Drogi Mlecznej kryje więcej podobnych ofiar galaktycznego kanibalizmu, dostarczą nadchodzące gigantyczne przeglądy spektroskopowe, takie jak WEAVE i 4MOST. Pozwolą one przebadać znacznie większą liczbę gwiezdnych obiektów w ustandaryzowanej skali chemicznej.

Nocne niebo skrywa przed nami jeszcze wiele mrocznych i fascynujących tajemnic z czasów, gdy wszechświat dopiero nabierał dzisiejszych kształtów.

04.05.2026 12:29
