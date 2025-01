Tak wygląda nasza galaktyka widziana z boku. Oto najlepsza w historii wizualizacja Drogi Mlecznej

Gaia to nie tylko teleskop – to inżynieryjne arcydzieło. Jej zadaniem było skanowanie nieba z niezwykłą precyzją, co wymagało stałego obracania się wokół własnej osi. Aby osiągnąć taki poziom stabilności, do napędzania swoich silników Gaia zużywała około 12 g zimnego gazu dziennie. W ciągu całej misji zużyto w sumie 55 kg tego gazu, co pozwoliło na wykonanie 15 300 perfekcyjnych „piruetów” w przestrzeni kosmicznej.