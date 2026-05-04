Byłem naiwny. Dostaliśmy nowy feudalizm

I jakieś dwa miesiące temu zauważyłem coś niepokojącego: czytam mniej książek niż rok temu, mam mniej własnych, oryginalnych opinii. Zanim skończę myśl - odpalam Claude'a. Zanim sformułuję argument - proszę Chata GPT o pomoc. Mój mózg zaczął delegować to, co wcześniej robił sam.

AI nie poszerzyła mojego umysłu. Zaczęła go zastępować. I to jest najłagodniejsza część tego, co chcę dziś napisać.

Naiwność pierwsza: myślałem, że AI jest dla wszystkich

Gdy modele językowe stały się powszechnie dostępne, byłem wniebowzięty. Nareszcie - myślałem - coś, co naprawdę wyrównuje szanse. Student z małego miasta ma dostęp do tego samego narzędzia co prawnik z Warszawy. Programista samouk może konkurować z absolwentem studiów IT. Każdy może mieć osobistego asystenta, doradcę, nauczyciela. Głupi ja. Albo przynajmniej - naiwny ja.

Bo AI nie jest dla wszystkich w równym stopniu. AI jest proporcjonalna do tego, co już masz. Im więcej wiesz - tym lepsze pytania zadajesz modelowi. Im lepszy masz kontekst - tym trafniejsze dostajesz odpowiedzi. Im wyższe masz kompetencje bazowe - tym skuteczniej weryfikujesz to, co AI wypluwa i wyłapujesz jej błędy.

Osoba wykształcona, z dobrą pracą i dostępem do płatnych narzędzi używa AI jak turbodoładowania. Osoba bez tych zasobów używa AI jak wyroczni i nie ma narzędzi, żeby ocenić, czy wyrocznia ma rację.

To nie jest demokratyzacja wiedzy. To mnożnik istniejących nierówności. Bogaty intelektualnie i materialnie staje się bogatszy. Reszta dostaje ChatGPT w wersji darmowej i myśli, że jest równo.

Naiwność druga: myślałem, że AI stworzy nową klasę średnią

Drugi mit, w który wierzyłem: automatyzacja zabierze nudne, powtarzalne prace, a ludzie przejdą do twórczych, bardziej satysfakcjonujących zajęć. Tak było przecież przy każdej poprzedniej rewolucji technologicznej - traktor zabrał pracę parobkom, fabryki przesunęły ludzi z pól do miast, komputery zastąpiły maszynistki i telefonistki, a smartfony wybiły w pień fotografów robiących zdjęcia do dowodów osobistych.

AI łamie ten schemat. Po raz pierwszy w historii automatyzacja uderza nie w pracę fizyczną i powtarzalną - uderza w pracę umysłową i kreatywną. Prawnicy, analitycy, copywriterzy, graficy, tłumacze, programiści juniorzy, dziennikarze - to są zawody, które AI wypiera dziś, dosłownie teraz, w czasie rzeczywistym. Z kolei spawacz, elektryk i hydraulik mają się całkiem dobrze, bo ich praca wymaga rąk i obecności w fizycznym świecie.

Powstaje nowy podział. Nie na bogatych i biednych. Na tych, którzy "promptują" - czyli umieją kierować AI, weryfikować jej wyniki i budować na jej możliwościach - i tych, którzy będą "promptowani" - czyli będą wykonywać polecenia systemów AI za stawkę, której nie da się negocjować, bo algorytm nie ma związków zawodowych i nie chodzi na zwolnienia lekarskie.

To nowy feudalizm. Pan - algorytm. Chłop - człowiek z kursem na YouTube o promptowaniu.

Naiwność trzecia: myślałem, że to dla nas

I tu dochodzimy do sedna, o którym w Polsce mówi się najmniej - bo to niewygodne.

ChatGPT należy do OpenAI, za którym stoi Microsoft. Claude należy do Anthropica, za którym stoją Amazon i Google. Gemini należy do Google'a. Grok należy do Elona Muska. Llama należy do Mety.

5 firm. 4 amerykańskie. Jedna pod kontrolą człowieka, który kupił sobie największą platformę polityczną na świecie i używa jej bez żadnych hamulców.

Te pięć firm kontroluje dziś infrastrukturę poznawczą ludzkości. Nie wyszukiwarki - to już przeżytek. Nie social media - to tylko kanał dystrybucji. Modele AI to coś znacznie głębszego - to warstwa, przez którą coraz więcej ludzi na świecie formułuje pytania, przetwarza informacje i dochodzi do wniosków. To filtry rzeczywistości. Zaprojektowane w Dolinie Krzemowej, wytrenowane na danych zebranych bez pytania kogokolwiek o zgodę, zoptymalizowane pod cele biznesowe ich właścicieli.

Każdy model ma wbudowane unikalne wartości. Każdy odpowiada inaczej na pytania polityczne, społeczne, historyczne - w zależności od tego, kto go wytrenował i na jakich danych. Gdy miliard ludzi pyta AI o rzeczywistość, a AI odpowiada przez filtr pięciu korporacji - to nie jest to na pewno demokratyzacja wiedzy. To najbardziej efektywny system kształtowania opinii publicznej, jaki kiedykolwiek powstał. I nikt nas - ani w Europie, ani tym bardziej w Polsce - nie zapytał, czy się na to zgadzamy.

Co z tym zrobić?

Uczciwa odpowiedź: nie wiem. I każdy, kto mówi, że wie - kłamie lub sprzedaje kurs coachingu w internecie.

Wiem jedno - pierwszym krokiem jest przestać być naiwnym. AI to wcale nie jest neutralne narzędzie, jak kalkulator czy młotek. To środowisko, które kształtuje myślenie - tak samo jak social media ukształtowały debatę publiczną przez ostatnie 15 lat. I widzimy, jak to się skończyło - Trumpem i jemu podobnymi.

Używam AI codziennie i zapewne dalej będę używał. Jak każdy nałogowiec, który rozumie swój nałóg, ale nie potrafi go rzucić. Różnica jest jedna - ja przynajmniej wiem, że jestem uzależniony. Większość użytkowników myśli, że to oni trzymają telefon w rękach.

Otóż nie oni.

Zdjęcie główne wygenerowane przez AI.

Przemysław Pająk 04.05.2026 09:04

