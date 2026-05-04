Oscary z nowymi zasadami. Złote statuetki tylko dla ludzi

Popularyzacja i stałe doskonalenie generatywnej sztucznej inteligencji mocno uderzyła w zawody kreatywne - i branża filmowa nie jest tu wyjątkiem. Warto tu przypomnieć wydarzenia 2023 roku, gdy aktorzy głośno strajkowali, domagając się respektowania praw i ochrony przed skutkami wszechobecnego użycia AI. Teraz, w odpowiedzi na te i inne sygnały, Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej wprowadza nowe zasady, które jednoznacznie wykluczają sztucznie generowanych aktorów i scenariusze z walki o Oscary.

Syntetyczni aktorzy i scenariusze nie dostaną Oscarów. Akademia Filmowa zdecydowała

Organizacja odpowiedzialna za przyznawanie najważniejszych nagród filmowych ogłosiła zmiany w regulaminie przed 99. galą rozdania Oscarów. Kluczowe zapisy dotyczą wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji. W kategoriach aktorskich brane pod uwagę będą wyłącznie role przypisane w oficjalnej obsadzie filmu i "wykonane przez ludzi za ich zgodą". W kategorii scenariuszowej doprecyzowano, że tekst musi być autorstwa człowieka.

Akademia zastrzegła sobie jednocześnie prawo do żądania dodatkowych informacji o sposobie wykorzystania AI oraz o zakresie ludzkiego wkładu twórczego. Nowe regulacje nie oznaczają całkowitego zakazu stosowania narzędzi sztucznej inteligencji w produkcji filmowej. W innych obszarach, takich jak efekty wizualne czy montaż, użycie AI automatycznie nie przekreśla produkcji z otrzymania statuetki, jednak finalna ocena jurorów będzie uwzględniać udział człowieka w procesie twórczym.

Decyzja stanowi pokłosie rosnącej liczby eksperymentów z cyfrowymi aktorami i generatywnym wideo. Obecnie w produkcji znajduje się m.in. film wykorzystujący wygenerowaną komputerowo wersję Vala Kilmera, a w mediach regularnie pojawiają się nagrania z udziałem całkowicie syntetycznych "aktorów" - najczęściej są to reklamy wykorzystujące deepfejki do promocji oszustw. Równolegle wciąż trwa spór prawny dotyczący praw autorskich i wykorzystania danych treningowych dla modeli AI.

Pozostałe zmiany w regulaminie Oscarów

Zmiany obejmują także inne elementy regulaminu Oscarów. W kategoriach aktorskich dopuszczono możliwość nominowania tej samej osoby za kilka ról w jednej kategorii, jeśli uzyskają wystarczającą liczbę głosów. W kategorii castingu zwiększono maksymalną liczbę nagradzanych osób z dwóch do trzech. W zdjęciach filmowych lista wstępna zostanie ujednolicona do 20 tytułów.

Istotne korekty wprowadzono w kategorii filmu międzynarodowego. Produkcje nieanglojęzyczne mogą teraz kwalifikować się nie tylko poprzez zgłoszenie przez krajowe komisje, lecz także dzięki zwycięstwom na wybranych festiwalach, takich jak Cannes, Berlin, Wenecja, Sundance, Toronto czy Busan. Nagroda w tej kategorii będzie przypisywana filmowi, a odbierać ją będzie reżyser w imieniu twórców.

Regulamin doprecyzowuje również zasady w innych obszarach, m.in. dotyczące głosowania w kategorii efektów wizualnych czy kwalifikacji piosenek oryginalnych. 99. ceremonia wręczenia Oscarów obejmie filmy, które trafią do kin między 1 stycznia a 31 grudnia 2026 roku.

Malwina Kuśmierek 04.05.2026 13:11

